Le yoga pour apaiser les symptômes de la ménopause

La ménopause est le plus souvent une période peu agréable, mais des solutions douces existent pour aider au quotidien.

Si les symptômes de la ménopause varient d'une femme à l'autre, nombre d'entre elles connaissent une prise de poids, des bouffées de chaleur, des insomnies, des sautes d'humeur ou de l'anxiété. Or l'un des moyens de gérer cette phase est de s'adonner régulièrement au yoga, car cette pratique peut aider à gérer le stress, à améliorer la souplesse et à soulager la douleur.

Cheryl MacDonald, fondatrice de YogaBellies.com et du nouveau cours YogaPause, est convaincue que cette pratique est à la portée de tout le monde.

Essayez les postures douces

Si vous vous concentrez sur la gestion des symptômes, il est utile de choisir des postures de yoga douces, à faible impact et qui ne sollicitent pas trop votre corps.

« Par exemple, les postures assises comme la pose de l'enfant, les plis avant et la pose du cobra sont d'excellentes options », dit-elle.

Évitez les inversions

Pendant la péri ménopause, il est fréquent que la pression artérielle fluctue, ce qui peut provoquer des étourdissements ou des vertiges.

« Pour éviter tout problème potentiel, je pense qu'il est préférable d'éviter les postures inversées telles que le poirier. Optez plutôt pour des postures qui maintiennent la tête en dessous du cœur, comme le downward dog. Bien sûr, si vous marchez sur les mains depuis des années, que vous voulez continuer à le faire et que vous vous sentez bien, continuez », conseille-t-elle.

Soyez attentive à la respiration

Le niveau de stress peut être élevé en raison des fluctuations hormonales.

« La pratique d'une respiration lente et profonde peut aider à calmer l'esprit et à réduire le stress. Dans votre pratique du yoga, prenez le temps de vous concentrer sur votre respiration et assurez-vous que vous respirez profondément et complètement. Essayez toujours de joindre la respiration au mouvement, ce qui est l'une des façons dont le yoga devient une méditation en mouvement et pas seulement un autre cours de gymnastique », a déclaré Cheryl MacDonald.

Incorporez des postures de yoga réparatrices

Les postures de yoga réparatrices sont conçues pour vous aider à vous détendre et à rajeunir votre corps.

« Avec l'âge, il est important de prendre soin de soi et de se reposer », précise l’enseignante.

Utilisez des accessoires

Vous pouvez commencer à avoir des limitations physiques qui rendent certaines postures de yoga plus difficiles qu'elles ne l'étaient auparavant, ou vous pouvez vouloir ralentir le rythme de votre pratique.

« Les accessoires tels que les blocs, les packs de chaleur, les sangles et les couvertures lestées peuvent être incroyablement utiles. Ils peuvent apporter un soutien et rendre les postures plus accessibles, ce qui vous permet de continuer à tirer le meilleur parti de votre pratique. Jouez avec différents accessoires et adaptations et voyez ce qui vous convient », ajoute Cheryl MacDonald.