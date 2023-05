L’incident impliquant deux pompiers volontaires à Saint-Urbain, dans Charlevoix, a suscité son lot de questions à l’Assemblée nationale mercredi, notamment sur la formation des pompiers volontaires.

Questionné sur le sujet, le premier ministre François Legault, qui était à Baie-Saint-Paul mercredi matin pour constater l’ampleur des dégâts, n’a pas fermé la porte à une révision de la formation de ces pompiers, qui travaillent pour la plupart de façon bénévole.

«Soyons prudents avant de porter des jugements. On parle de pompiers volontaires, on parle d’une situation qui a évolué très vite. Mais oui, il faut se poser des questions et nous allons faire les analyses nécessaires», a-t-il indiqué en point de presse.

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, croit que le moment est «prématuré».

Le chef aux opérations retraité du service incendie de la Ville de Montréal, Benoît Martel, en entrevue au TVA Midi a mentionné que les pompiers du Québec ne sont pas formés en conséquence pour faire face à des inondations de cette ampleur.

Les oppositions demandent une enquête

Afin de comprendre les circonstances du tragique événement survenu lundi, les partis d’opposition réclament qu’une enquête soit enclenchée.

«Il y a des questions qui devront être posées, il y a des enquêtes qui devront avoir lieu, il va falloir comprendre les circonstances», mentionne le député du Parti libéral du Québec dans Pontiac, André Fortin.

«On a la responsabilité de s’assurer que des choses comme celle-là n’arrivent plus jamais, ce qui implique d’avoir une enquête», dit le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

Le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, croit également «qu’il ne faut pas fermer la porte à une enquête».