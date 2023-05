Loi sur la vérification de l’âge: fini Pornhub dans cet État américain

Des géants de la pornographie, comme le site web Pornhub, ne seront plus accessibles au Utah à partir de mercredi en réponse à une nouvelle loi forçant les sites pour adultes à vérifier l’âge de leurs utilisateurs.

«Jusqu’à ce qu’une vraie solution soit offerte, nous avons pris la décision difficile de désactiver complètement l'accès à notre site web au Utah», a indiqué le site pour adultes Pornhub dans un communiqué, rapporté par CNN mardi.

Depuis le début de la semaine, des résidents de l’ État américain auraient déjà commencé à perdre accès à plusieurs grandes plateformes de pornographie, en raison d’une nouvelle loi signée en mars.

La loi sur la vérification de l’âge aurait pour but de tenir les plateformes pour adultes responsables de s’assurer que leur contenu explicite n’est pas accessible à des mineurs.

«Bien que la sécurité et la conformité soient au premier plan de notre mission, donner votre carte d'identité chaque fois que vous souhaitez visiter une plateforme pour adultes n'est pas la solution la plus efficace pour protéger nos utilisateurs et, en fait, mettra les enfants et votre vie privée en danger», a poursuivi la plateforme dans un message d’opposition à la loi.

La compagnie aurait ainsi appelé les décideurs à demander une vérification basée sur l’appareil, plutôt que sur le partage d’une carte d’identité, pour des raisons de sécurité.

Mais il existe des solutions: en Louisiane, où une loi similaire est appliquée depuis janvier, les utilisateurs de sites pour adultes sont redirigés vers un système d'identification numérique de l'État, avant de pouvoir accéder au site web, selon CNN.

La loi de vérification de l’âge pourrait également bientôt s’étendre aux réseaux sociaux, pour empêcher les jeunes de moins de 13 ans d’accéder aux différentes plateformes sociales. Cette exigence aurait par ailleurs été approuvée la semaine dernière en Arkansas, a poursuivi le média américain.