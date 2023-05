Menaces contre un député conservateur: Trudeau dit ne pas en avoir été informé

Justin Trudeau et le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino ont dit n’avoir jamais été mis au courant par les services de renseignement des menaces de représailles du régime chinois qui pesaient sur le conservateur Michael Chong et sa famille.

En conséquence, M. Trudeau a indiqué mercredi matin qu’il avait ordonné au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) de le tenir informé de toute menace du genre envers les députés.

«À l'avenir, nous disons très clairement au SCRS et à tous nos responsables du renseignement que lorsque des préoccupations concernent un député, et en particulier sa famille, elles doivent être relayées même si le SCRS estime que le seuil de préoccupation n’est pas atteint», a déclaré M. Trudeau mercredi.

Selon M. Trudeau, si le SCRS n’a informé ni les élus ni le premier ministre de cette histoire, c’est justement parce que l’organisation jugeait que le niveau de menace n’était pas assez «important» pour alerter l’exécutif.

Cette nouvelle déclaration tranche avec la ligne utilisée mardi, alors que MM Trudeau et Mendicino refusaient de répondre aux questions répétées concernant le moment où ils auraient été informés de la chose.

Mercredi, ils ont dit avoir appris la nouvelle en même temps que tout le monde en lisant le «Globe & Mail» du lundi, qui s’appuyait sur un document ultra-secret et une source du SCRS.

Le principal intéressé, Michael Chong, serait dans la mire du Parti communiste chinois depuis qu’il a parrainé en 2021 une motion qualifiant de «génocide» le traitement des Ouïghours en Chine.

Photo d'archives, Agence QMI

M. Chong a reçu des séances de breffage de nature «défensive» de la part du SCRS au courant des deux dernières années, a-t-il confirmé.

Ces séances de breffage étaient plutôt «générales» et ne contenaient toutefois pas de référence directe aux menaces du Parti communiste chinois à son endroit ni à l’endroit de sa famille, basée à Hong Kong.

«S'il s'avère que les ministres et leur cabinet étaient au courant de cette affaire il y a deux ans et qu'ils n'ont rien fait, cela suggère qu’il y a eu des calculs politiques. Si les ministres et leu cabinets n'étaient pas du tout au courant, cela démontre une défaillance épeurante dans la gestion de l'appareil gouvernemental», a dit le député ontarien et ancien ministre conservateur.

M. Chong a dit ne pas avoir parlé à sa famille «depuis des années».

«Comme de nombreux Canadiens dont la famille vit dans des États autoritaires, j'ai été confronté au difficile dilemme de savoir comment protéger la famille dans ces États autoritaires», a-t-il déclaré.

Le NPD a demandé une séance d’information pour les députés concernant les menaces du genre. Jagmeet Singh a d’ailleurs écrit une lettre à M. Trudeau pour réclamer une rencontre avec les chefs des oppositions.

«J'ai beaucoup de mal à croire que le SCRS produise un document sur la famille d'un député canadien menacée en raison d'un vote à la Chambre des communes et qu'il n'en informe pas le premier ministre ou son principal ministre de la Sécurité publique», a-t-il déclaré.

Rappelons que la motion pour reconnaître comme «génocide» le traitement des Ouïghours avait reçu l’appui d’une écrasante majorité de députés, mais que l’ensemble des ministres libéraux s’étaient abstenus.