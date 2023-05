Montréal investira 16 M$ pour l’entretien des digues à partir de 2025

Au moment où des crues printanières font rage dans la province, l’administration Plante a adopté un programme de 16 millions $ pour l’entretien de ses digues. Le financement ne commencera cependant qu’en 2025.

Ce nouveau programme devrait permettre de maintenir et de développer la quinzaine de digues permanentes qui protègent l’île de Montréal des risques de fortes inondations.

«[Il s’agit de] de savoir où sont [les digues à Montréal], de les suivre et de les réparer au besoin», a indiqué mercredi Émilie Thuillier, responsable des infrastructures au comité exécutif de la Ville.

Les digues permanentes sont situées à Pierrefonds, Ahuntsic et L’Île-Bizard.

L’administration Plante compte donc octroyer 2 millions $ par année à ce programme de 2025 à 2032.

«Cet emprunt comprend les honoraires professionnels pour les études, la conception des plans et devis et la surveillance des travaux et les autres dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant», est-il possible de lire dans les documents du comité exécutif.

Ce nouveau programme permettra de coordonner les travaux, qui à l’heure actuelle sont répartis entre différents arrondissements et la ville-centre.

D’ici 2025, un programme temporaire sera mis en place pour couvrir les dépenses pour des travaux sur les digues.

Le plan d’intervention sera réalisé par le Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) avec la collaboration de la Sécurité civile.

En date de mercredi, aucune inondation majeure n’avait été notée sur le territoire montréalais.

«On s’attend à ce que l'eau augmente dans les 48 prochaines heures», avait indiqué en matinée le chef de division du Service de sécurité incendie de Montréal, Martin Guilbault.

Plus d’une vingtaine de digues temporaires avaient été installées par les arrondissements et les villes liées au cours des dernières semaines.