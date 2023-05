Municipalité isolée: des épiceries prises d’assaut à Saint-Michel-des-Saints

Des résidents de Saint-Michel-des-Saints, isolés dans leur secteur en raison de la fermeture de la route 131, se sont rués dans les épiceries et stations-service du village, causant des pénuries.

Des images envoyées par des résidents à TVA Nouvelles montrent de nombreuses tablettes vides dans les épiceries de la municipalité.

«Il n’y a plus de viande, il n’y a plus d’œufs, partage Vicky Provost-Trudel, une résidente de Saint-Michel-des-Saints. Il y a du monde qui ont suracheté, il y a du monde qui ne peuvent plus acheter ce qu’ils ont besoin.»

Celle-ci indique également que les deux stations-service ne vendent plus d’essence, après qu’elle eut été rationnée dans les derniers jours.

«À Saint-Michel-des-Saints, il n’y a plus de gaz, affirme Vicky Provost-Trudel. Ce matin on me disait qu’au Proxy il n’y avait absolument plus de gaz et qu’au Ultramar c’était seulement pour les services-secours.»

Selon le maire de la municipalité, Réjean Gouin, les résidents se sont dépêchés d’acheter, de peur qu’il y ait une pénurie, ayant pour effet d’en déclencher une.

«C’est comme le papier de toilette pendant la pandémie», dit-il.

Pour l’instant, seuls les camions de moins de cinq tonnes peuvent passer sur la route 131 à Sainte-Émilie-de-l’Énergie en plus des camions d’Hydro-Québec et ceux des autorités.

«Ça met de la pression sur les gens, on n’avait pas besoin de ça. Et c’est pour ça que les épiceries se sont vidées si vite», avance le maire.

Ces inquiétudes se font ressentir dans la communauté.

«Le monde est stressé, ajoute Mme Provost-Trudel. Je pense à ma fille dont la garderie n’a probablement pas pu être réapprovisionnée, et au CHSLD aussi qui est dans la même situation.»

Pris de l’autre côté

Certains citoyens de Saint-Michel-des-Saints n’ont pas été en mesure de rentrer chez eux depuis la fermeture la route 131.

«Il y avait une cinquantaine de voitures qui attendaient quand ça a fermé pour rentrer en pensant que ça allait rouvrir rapidement», explique M. Gouin.

Le maire fait présentement pression pour que la route puisse être rouverte le plus rapidement possible.

«J’ose croire qu’ils ne fermeront pas le chemin pendant deux semaines, parce que ce serait l’enfer, mentionne-t-il. C’est sûr qu’on va mettre des pressions pour qu’ils rouvrent le chemin.»

Les résidents de Saint-Michel-des-Saints ne sont pas les seuls à être isolés en raison de la fermeture alors qu’environ 5000 personnes sont confinées dans leur secteur de Lanaudière.

Dans un communiqué de presse, la municipalité de Saint-Zénon, également aux prises avec cette problématique, indique que des démarches sont en cours pour le ravitaillement des stations-service, et que plus d’information sur le délai de réouverture «suivront en fin de journée».