Le docteur en nutrition, Hubert Cormier, a relevé le défi lancé par l’équipe de l’émission «à vos affaires» et propose trois recettes pour profiter au maximum des rabais de la semaine en circulaire.

Brochettes de filet mignon et poivrons

«On peut utiliser de gros cube de filet mignon et on peut également utiliser des poivrons qui sont également en rabais. Il nous reste plus que les oignons. On peut également faire mariner la viande et nous avons de délicieuses brochettes», mentionne le spécialiste.

Souvlakis de poulet avec sauce tzatziki maison

«Une très belle aubaine sur ce produit et ce qui est intéressant c’est que l’on peut facilement préparer une tzatziki maison. Il suffit de râper le concombre et d’ajouter de la crème sure avec un zeste de citron et de l’ail et nous avons un très bel accompagnement», suggère-t-il.

Compote de poires et citrons

«On utilise un peu de jus de citron, l’équivalent d’un demi-citron pour six à huit poires. On fait bouillir 25 à 30 minutes et l'on peut ajouter du sucre au goût. On réduit le tout au pied mélangeur», conseille le docteur en nutrition.

Voyez l’ensemble des recettes dans la vidéo ci-dessus.