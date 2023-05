Relance du Quartier latin de Montréal : Fitzgibbon en fait son «projet personnel»

Le retour de l’effervescence dans le Quartier latin de Montréal est proche, croit le ministre Pierre Fitzgibbon, qui dit faire de la relance du secteur un «projet personnel».

«J’ai un commentaire général sur le Quartier latin [...]. J’ai dit [la mairesse de Montréal] que je vais en faire un projet personnel», a affirmé mercredi le ministre responsable de la Métropole, lors de l’étude des crédits budgétaires.

Il répondait alors à la députée libérale Filomena Rotiroti qui lui demandait ce que le gouvernement projette de faire pour revitaliser le secteur.

«Je trouve triste de voir le quartier des spectacles, où on a fait des choses extraordinaires, et là, oups : à côté on se penserait dans un pays du tiers monde. Ce n’est pas acceptable. C’est très désolant», a ajouté M. Fitzgibbon.

C’est toutefois à la Ville de Montréal de cibler les projets et de faire des recommandations au gouvernement pour revitaliser le secteur, a reconnu le ministre.

«Mme Plante va finir son étude. Elle va divulguer bientôt les enjeux. Mais on parle de tout l’espace Saint-Denis, de la relance du Théâtre Saint-Denis, qui est une icône à l’époque et qui est rendu... c’est un désastre de voir ça. On parle de la rénovation de la bibliothèque Saint-Sulpice, on parle de l’école nationale de l’humour.»

Pierre Fitzgibbon estime que cette relance concerne plusieurs ministères. «On parle d’itinérance, on parle de logement, on parle de culture, on parle de tourisme, donc il y a un paquet de monde là-dedans», a-t-il remarqué pour mettre en lumière la nécessité d’une bonne coordination.

«Le problème c’est qu’il y a plusieurs initiatives qui ne sont pas reliées, et clairement ça va prendre un chef. Est-ce que c’est moi le chef ? Un moment donné, on ne peut pas tout faire, mais clairement c’est une chose qui m’intéresse», a illustré le ministre de la Métropole.

Insatisfaite par la réponse du ministre, la députée Rotiroti a alors constaté «qu’au-delà de la bonne volonté, il n’y a pas de plan encore». «On est encore à l’étape de faire des constats, mais personne ne veut trop se mouiller», a-t-elle déploré.

«Si on est à la même place l’an prochain à l’étude de crédit, je vais être un peu embarrassé», a alors rétorqué M. Fitzgibbon, confiant d’obtenir des résultats rapidement.

Décontamination

Dans un autre ordre d’idées, le ministre Fitzgibbon a révélé que seulement 13 des 100 millions $ annoncés par le gouvernement Legault en 2019 pour décontaminer des terrains dans l’Est de Montréal ont été dépensés par la Ville, en réponse à une question du député solidaire Vincent Marissal.

«On met de la pression. Plus vite on va décontaminer, plus vite on va développer», a affirmé M. Fitzggibon, en soulignant au passage que la Ville «a commencé à accélérer l’effort».

Dans ce dossier, le gouvernement est le bailleur de fonds, mais c’est la ville de Montréal qui est responsable de la décontamination et de la revalorisation des terrains.

Le ministre a également souligné que Montréal a l’intention de demander bientôt 100 millions $ supplémentaires, mais que ces sommes ne seront versés que si les projets pour lesquels les premiers 100 millions $ alloués se concrétisent.