Tentative de destitution du maire suppléant à Trois-Rivières

Est-ce que le maire suppléant, Daniel Cournoyer, devrait être remplacé par Dany Carpentier? C'est la question qui a été débattue mardi soir au conseil municipal de Trois-Rivières.

La moitié des élus voulait revoir la nomination de Daniel Cournoyer, qui remplace le maire Jean Lamarche depuis son absence. Il a été nommé par les autres conseillers il y a plus d'un an, alors que la situation était différente et qu'aucune grosse décision ne devait être prise à l'époque selon certains.

«Ça aurait dû être révisé en décembre, mais là, on a étiré un petit peu selon la volonté de M. Lamarche, mais il n'étant plus là, les décisions doivent se prendre», a indiqué celui qui a proposé l'idée, Pierre-Luc Fortin, conseiller municipal dans le district des Estacades.

L'autre moitié du conseil n'était pas d'accord dans la façon d'apporter l'idée, voire frustrée de ne pas avoir été préalablement consulté. Elle a été refusée à 7 voix contre 6.

«C'est de la manigance pure et simple. On a eu deux heures de réunion dans l'après-midi. Deux heures où est-ce qu'on arrive puis qu'on fait tous les points de recommandations un par un. Pendant ces deux heures là, il n'y a pas un mot qui s'est dit à ce sujet-là», a exprimé le conseiller municipal dans le district des Forges, Alain Lafontaine.

Daniel Cournoyer n'a pas pu commenter l'événement parce qu'il se trouve actuellement aux Assises de l'Union des municipalités du Québec.

«Moi j'aurais eu tellement honte s'il avait fallu que la délégation de Trois-Rivières arrive là puis qu'on soit obligé de changer de maire dans une affaire comme ça. Je trouve qu'on aurait été la risée du Québec au complet», a ajouté le conseiller municipal dans le district des Carrefours, René Martin.

Pour le principal intéressé, c'était sans surprise que son nom allait être proposé durant la séance. Rappelons que Dany Carpentier a démissionné de son poste au sein du conseil exécutif il y a quelques jours par manque de temps.

«Ça peut sembler contradictoire effectivement, maintenant, il n'y a pas deux chances dans la vie de pouvoir construire des ponts entre les élus, de construire des ponts entre l'hôtel de ville et les citoyens. Pour moi, c'est une chance en or», a-t-il expliqué.

Il est possible que cet enjeu revienne sur la table dans les prochains mois. En attendant, le congé du maire Lamarche peut se prolonger jusqu'à la mi-juillet.