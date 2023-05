Un père incestueux reçoit une peine plus lourde à son 2e procès

Un père incestueux initialement condamné à 7 ans de prison, a reçu une peine plus sévère à son deuxième procès après avoir porté sa cause en appel.

Condamné à 7 ans en 2020, Gilles Gilbert a reçu une peine de 9 ans d’emprisonnement mercredi au palais de justice de Québec.

Considérant le temps déjà passé en détention, l’homme de 80 ans devra maintenant être détenu pendant 7 ans et 2 mois pour avoir agressé sexuellement sa fille, et une autre victime mineure entre 1972 et 1988.

« La responsabilité pénale de l’accusé est élevée et entière », a tranché la juge Hélène Bouillon.

L’une des deux victimes, Karine Gilbert, la fille de l’accusé, avait demandé et obtenu la levée de l’ordonnance qui protégeait son identité.

Détention immédiate

Le dos recroquevillé, écouteurs sur les oreilles pour bien entendre, Gilles Gilbert hochait de la tête en signe de désapprobation alors que la juge rendait sa décision.

Arrivé librement, Gilles Gilbert n’est pas ressorti de la salle d’audience. Il a tenté de plaider sa foi catholique mais il a tout de même été conduit en détention par les constables spéciaux.

L’homme s’était vu autoriser la tenue d’un deuxième procès, la cour d’appel estimant que le juge de première instance avait fait preuve de « préjugés » face au mode de vie de l’accusé et de sa conjointe qui pratiquaient l’échangisme et le nudisme.

L’issue reste la même, soit un deuxième verdict de culpabilité. La procureure de la couronne avait même exigé une période de détention de 12 à 14 ans pour l’agresseur.

Gilles Gilbert a commencé à agresser les deux victimes alors qu’elles avaient 8 et 13 ans. Attouchements aux seins et au vagin, masturbation, ébats filmés, relations complètes, les agressions se sont étirées sur de longues années, marquant au fer rouge pour la vie les deux victimes.

La juge du second procès a longuement cité l’arrêt Friesen rendu en 2020. Dans cette décision, la Cour suprême du Canada envoie le message clair qu’il faut imposer des peines plus lourdes pour les infractions sexuelles contre les enfants. « Une peine maximale devrait être infligée chaque fois que les circonstances le justifient », a notamment écrit le plus haut tribunal du pays.

Un long processus

En mars dernier, Karine Gilbert avait déclaré qu’elle se sentait mieux dans sa peau malgré un long processus de dix ans. Au cours de son enfance, elle vivait chaque jour comme un fardeau, a relaté la juge.

« Même si longtemps l’insécurité a fait partie de ma vie, je ne veux plus avoir peur. Je n’ai plus l’intention de me laisser faire », avait confié la femme maintenant âgée de 46 ans.

La juge a estimé que la première peine de 7 ans ne pouvait être qualifiée de « démesurément clémente » mais que la situation actuelle commandait une peine plus importante.

De nombreuses années après les crimes, Karine Gilbert a finalement porté plainte en 2013. Gilles Gilbert a été emprisonné en septembre 2020, puis libéré en décembre 2021.

-Avec la collaboration de Pierre-Paul Biron



Quelques dates

2013 : Karine Gilbert dépose une plainte.

Juillet 2016 : Un mandat d’arrestation est délivré contre Gilles Gilbert.

Septembre 2018 : Enquête préliminaire

Octobre 2019 : Début du procès

Mars 2020 : Verdict de culpabilité

Septembre 2020 : Gilles Gilbert prend le chemin des cellules.

Décembre 2021 : La Cour d’appel du Québec ordonne un nouveau procès. Gilles Gilbert est libéré sans condition.

Mai 2023 : Gilles Gilbert est condamné à 9 ans de prison.