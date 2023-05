Victime d’un délit de fuite, un cycliste succombe à ses blessures trois semaines plus tard

Trois semaines après avoir été heurté par une fourgonnette à Saint-Jérôme et laissé pour mort par le conducteur qui a pris la fuite après la collision, un cycliste de 59 ans a succombé à ses blessures à l’hôpital.

La victime avait été heurtée le 13 avril sur l’heure du dîner, alors qu’il se trouvait en bordure du boulevard des Laurentides.

Le conducteur d’une fourgonnette avait mal négocié une courbe et avait coup sur coup heurté une brigadière et un cycliste, avant de terminer sa course contre des véhicules stationnés devant une pharmacie.

À la suite de l’impact, le suspect était débarqué de son véhicule et s’était enfui en courant.

Le cycliste avait été conduit à l’hôpital dans un état critique, mais n’a jamais récupéré de ses blessures. La Sûreté du Québec a confirmé le décès du quinquagénaire mercredi matin.

La brigadière avait subi d’importantes blessures qui ne mettaient pas sa vie en danger.

Le chauffard s’était quant à lui livré à la police quelques heures plus tard. Il s’était présenté dans un poste de quartier du SPVM, à Montréal.

Le suspect de 38 ans a depuis comparu sous divers chefs d’accusation, mais ceux-ci devraient bientôt être modifiés en raison du décès de l’une des victimes.