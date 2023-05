Voici comment repérer les signes du cancer de la peau

Hugh Jackman a récemment révélé avoir subi deux biopsies pour vérifier qu'il n'avait pas de cancer de la peau, après en avoir déjà eu un il y a quelques années.

Dans une vidéo Instagram, l'acteur de Wolverine a confié qu'il s'était fait retirer des cellules cancéreuses du visage pour la première fois en 2013 et qu'il avait subi environ six interventions depuis. En conséquence, le comédien a exhorté ses adminrateurs à toujours porter un écran solaire et à être prudents lorsqu'ils passent du temps à l'extérieur.

À l'occasion de la Semaine de la protection solaire (du 1er au 8 mai, en Grande-Bretagne), le Dr Paul Banwell a donné quelques conseils pour repérer les premiers signes de cancer de la peau.

«Le cancer de la peau sans mélanome désigne un groupe de cancers qui se développent lentement dans les couches supérieures de la peau. Il s'agit des types de cancer de la peau les plus courants. Les principaux types de cancers de la peau non mélanomateux sont les carcinomes basocellulaires et les carcinomes spinocellulaires», a-t-il expliqué.

Les carcinomes basocellulaires se présentent de différentes manières, mais toute zone qui ne guérit pas après quelques mois, en particulier si elle est épaisse ou si elle saigne, doit être examinée.

«Souvent, ils ressemblent à de petits nodules nacrés avec une croûte. Les symptômes courants du cancer de la peau sont une plaie ou une zone de peau qui ne guérit pas dans les quatre semaines, qui a un aspect inhabituel ou qui fait mal, qui démange, qui saigne, qui forme des croûtes pendant plus de quatre semaines», poursuit l'expert.

Par ailleurs, le signe le plus courant du mélanome est l'apparition d'un nouveau grain de beauté ou la modification d'un grain de beauté existant.

«Le mélanome est un type de cancer de la peau qui peut se propager à d'autres organes. Pour le mélanome, tout grain de beauté pigmenté qui change de couleur, de taille, de contour ou qui saigne, grossit ou devient croûteux doit être examiné, en particulier en cas de grains de beauté multiples préexistants, d'antécédents familiaux de cancer de la peau, d'antécédents de coups de soleil et de bronzage dans des salons à UV. Les sports de plein air tels que la voile, le surf, la planche à voile, le golf et le tennis sont également des facteurs de risque», décrit-il.

En outre, le Dr Banwell recommande de se rappeler les « A-B-C-D-E du mélanome ». Il s'agit de :

Asymétrique : le grain de beauté ou la tache présente-t-il une forme irrégulière avec deux parties très différentes ?

Bordure : la bordure est-elle irrégulière ou dentelée ?

Couleur : la couleur est-elle irrégulière ?

Diamètre : le grain de beauté ou la tache est-il plus grand qu'un petit pois ?

Évolution : le grain de beauté ou la tache a-t-il changé au cours des dernières semaines ou des derniers mois ?