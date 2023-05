Bell va acquérir un leader montréalais de services nuagiques

Bell a annoncé jeudi une entente pour l’acquisition du fournisseur montréalais de services multinuages intégrés FX Innovation.

La transaction, dont le montant n’a pas été dévoilé par les deux partenaires, devrait être conclue au deuxième ou au troisième trimestre de 2023 et permettra à l’entreprise soutenue par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) depuis 2018 de développer ses activités de croissance dans le domaine de l’informatique en nuage.

«Nous sommes très heureux de cette annonce importante et de notre partenariat avec une entreprise québécoise pour faire progresser les services en nuage des entreprises du Canada et d'ailleurs», a indiqué par communiqué Guillaume Bazinet, cofondateur et chef de la direction de FX Innovation.

«En joignant nos forces à celles de Bell, nous accélérerons notre parcours visant à devenir un acteur mondial, à permettre aux entreprises de mener à bien leurs initiatives de transformation numérique et, en fin de compte, à générer une incidence positive sur notre économie», a-t-il ajouté.

«La transaction annoncée aujourd'hui permettra à FX Innovation de continuer d'évoluer aux côtés d'un joueur local qui a la volonté et les ressources nécessaires pour amener l'entreprise encore plus loin», a mentionné Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec de la CDPQ.