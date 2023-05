Camping ravagé: des millions de dollars en dommages causés par les inondations

L’heure est à la constatation des dégâts causés par les inondations et au nettoyage au camping Le Genévrier, tout comme dans toute la municipalité de Baie-Saint-Paul.

Les images saisissantes de roulottes emportées par la rivière cette semaine ne représentent qu’une infime partie des dommages causés par les inondations.

Les trois quarts du site ont été dévastés incluant des chalets, des rues ainsi que le réseau électrique.

Les dommages se comptent en millions de dollars.

«Toutes les roulottes le long de la rivière c’est vraiment la partie la plus affectée, partage le copropriétaire du camping, Dominique Labbé. La semaine prochaine ça va être d’accueillir les clients pour qu’ils viennent voir les dégâts [...] parce que les roulottes, c’est leur propriété.»

Au total, ce sont 1065 logements et 134 commerces qui ont été touchés par les inondations à Baie-Saint-Paul, et près de 500 d’entre eux sont toujours évacués.

La municipalité a d’ailleurs rouvert d’urgence son écocentre fermé depuis 2019 pour faciliter la disposition des débris.

Une centaine de bénévoles procédaient à une première corvée de nettoyage, jeudi.

Il est trop tôt pour savoir combien de bâtiments seront des pertes totales.

En attendant, l’heure est à la solidarité dans cette communauté tissée serrée.

«Je suis vraiment fier des gens de Baie-Saint-Paul, les commerçants qui apportent de la nourriture gratuitement aux bénévoles, partage le maire Michaël Pilote. On est une communauté qui est tissée serrée et là c’est vraiment...sérieux, il n’y a pas de mot qui me vient pour décrire le travail en synergie.»