Centres jeunesses: est-ce vraiment la bonne solution pour tous les jeunes?

Bien que les centres jeunesses ont pour but de ramener les jeunes dans leur milieu le plus rapidement possible, ils ne sont pas toujours adaptés aux besoins de l’enfant, estime une mère qui a vu sa fille fuguer d’un tel centre en 2016.

«Les centres jeunesse ne sont pas adaptés à tous les jeunes», a affirmé Johanie en entrevue avec Richard Martineau à QUB Radio.

Cependant, celle qui a travaillé 35 ans dans le milieu de la santé croit que le problème réside dans le but premier du centre jeunesse, surtout pour les adolescentes qui sont sous l’emprise des proxénètes.

Il faut du temps pour sortir un jeune du monde de la prostitution. Il ne s’agit pas d’une affaire de quelques jours ou quelques semaines, selon la mère.

«Elles sont endoctrinées, comme dans une secte», a d’ailleurs relevé l’animateur.

La femme pense la même chose et estime que la solution serait de mettre sur pied un programme qui répondra à leurs besoins et qui déprogrammera le cerveau des victimes.

«Faites un programme intensif. Il faut leur sortir de la tête ce qu’on leur a inculqué (à l'extérieur)», a affirmé Johanie.

Avec d’autres parents, elle a déjà tenté de faire changer les choses en écrivant une lettre à Justin Trudeau. Avec cette démarche, ils ont milité en faveur du projet de loi C-452 sur l’exploitation et la traite de personne de Me Maria Mourani.

Une situation inchangée malgré les réformes

Malgré les différentes réformes de santé, les outils et services nécessaires pour ces victimes ne sont toujours pas présents.

«Non, non, non, non. Non, ça n’a pas changé », a-t-elle déploré lorsque Richard Martineau lui a demandé si elle croyait que les choses ont changé depuis 2016.

Heureusement, pour la fille de Johanie, les choses se sont placées avec le temps. La mère, qui n’a jamais voulu couper les ponts, entretient encore des liens avec cette dernière.

Alors qu’un rapport du ministère de la Santé et des Services sociaux vient confirmer que le nombre de fugues en centre jeunesse augmente, Johanie espère que cette fois-ci, les changements viendront.

*Johanie est un prénom fictif, car la mère a demandé de protéger son identité pour ne pas nuire à sa fille.