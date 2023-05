Coincés dans un hôpital américain depuis deux semaines, ils pourront enfin rentrer chez eux

Coincé dans un hôpital de la Caroline du Sud aux États-Unis depuis 17 jours après un grave accident de la route, un couple de Farnham pourra finalement revenir au Québec dans les prochains jours.

En attente d’un transfert de l’hôpital régional McLeod, à Florence, en Caroline du Sud, vers un établissement de l’Estrie, Danielle Tarte a finalement reçu la nouvelle jeudi en fin de journée : un avion-ambulance devrait les ramener, elle et son conjoint Robert Bougie au Québec ce samedi.

La vie de Mme Tarte et de M. Bougie, âgés de 75 et 81 ans, a bien a failli basculer le 17 avril dernier. Pendant qu’il rentrait au pays après avoir passé l’hiver en Floride, le couple a été impliqué dans un accident de la route, sur l'autoroute 95, à la hauteur de la Caroline du Sud. Le véhicule a effectué plusieurs tonneaux après avoir été heurté par une roue qui s'est détachée d'un camion semi-remorque.

Alors que M. Bougie a subi une hémorragie de la rate et a obtenu son congé de l’hôpital au bout de cinq jours, sa conjointe a, pour sa part, subi des blessures plus graves, soit des fractures à un coude et aux côtes, et surtout, plusieurs lacérations profondes aux deux jambes.

La septuagénaire est alitée et prend de nombreux solutés antibiotiques depuis l’accident. Elle aura besoin de chirurgies esthétiques et possiblement orthopédiques. Son conjoint est resté à son chevet pendant qu’elle attendait d’être rapatriée au Québec.

Une demande a été acheminée en ce sens à l'hôpital de sa région, Brome Missisquoi Perkins de Cowansville, le 20 avril, mais il semble que l'établissement ne disposait d'aucun lit pour la recevoir.

Selon Jacques Dubuc, un ami de la famille, il est complètement absurde et inconcevable qu'en raison d'un manque de places en centre hospitalier, un couple de personnes âgées se retrouve coincé à plus de 1500 km – ou 15 heures de route – de son domicile.

La direction du Centre intégré de Santé et de Services sociaux (CIUSSS) de l'Estrie-CHUS ignorait la situation avant d’être contacté par TVA Nouvelles. Cependant, le CIUSSS a affirmé recevoir quotidiennement des patients en provenance de l’extérieur du pays ou d’une autre région du Québec.

Habituellement, on procède par priorité, selon l'état de santé de la personne et les soins dont le patient a besoin, et ce, peu importe l'éloignement.

En plus de s'inquiéter pour l'état de santé de sa conjointe, Robert Bougie doit aussi vivre avec un stress additionnel puisque, malgré ses nombreuses démarches, il n'a obtenu aucune réponse à savoir qui devra assumer les frais d'hospitalisation. Et dans ce cas-ci, ils pourraient se chiffrer en dizaine de milliers de dollars américains.

Après deux semaines d’attente, le CIUSSS de l’Estrie-CHUS aurait finalement trouvé une chambre pour accueillir Danielle Tarte dans un de ses hôpitaux sherbrookois.