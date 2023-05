Deux suspects arrêtés pour une tentative de meurtre commise il y a 11 mois à Montréal

La police de Montréal a arrêté deux suspects qui seraient impliqués dans une tentative de meurtre sur un jeune homme de 18 ans survenue l’été dernier, dans le secteur de Verdun, à Montréal.

Elijah Stiell, 20 ans, et Kyle Grant, 21 ans, ont comparu jeudi au palais de justice de Montréal sous des accusations de tentative de meurtre, de possession d’arme prohibée et de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.

Les perquisitions menées dans ce dossier ont permis la saisie de deux armes à feu, d’un chargeur à haute capacité, d’un pistolet à impulsion électrique (Taser gun) et d’environ 10 000$ de crack.

Les deux suspects seraient impliqués dans une fusillade survenue dans la soirée du 8 juin dernier lors de laquelle un jeune homme avait été atteint par balle.

Selon les autorités, la victime et les deux suspects s’étaient donné rendez-vous à l’angle des rues Ethel et de l’Église pour y effectuer une transaction de drogue.

«Sur place, un conflit éclate. Un suspect brandit soudainement une arme à feu. Il tire à au moins quatre reprises en direction de la victime et l’atteint au niveau de la jambe. Le suspect et son complice prennent ensuite rapidement la fuite à pied», a rappelé le SPVM dans un communiqué.

La victime avait elle aussi réussi à prendre la fuite, avant d’être aidée par des pompiers qui passaient par hasard dans le secteur.