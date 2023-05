[EN PHOTOS] William et Kate prennent le métro pour aller au pub

Fait rarissime, William et Kate ont pris le métro jeudi pour se rendre dans un pub londonien où le prince héritier et son épouse, qui cherchent à renvoyer l’image d’un couple moderne et proche du peuple, ont été acclamés par une foule de badauds à deux jours du couronnement en grande pompe de Charles III.

«Breaking : des "Royals" ont visité un pub à Soho», ont titré les chaînes britanniques d’information en diffusant sous tous les angles des images du bain de foule que s’est octroyé le couple le plus populaire de la famille royale.

William, 40 ans, et Kate, 41 ans, ont pris le métro pour se rendre dans ce quartier animé du centre de Londres, connu pour sa vie nocturne.

Le périple - trois arrêts sur la très moderne Elizabeth Line inaugurée l’année dernière - a également été largement relayé sur les chaînes d’information.

William et Kate ont ensuite rejoint à pied le pub et se sont offerts un long bain de foule avec des centaines de fans regroupés pour l’occasion. Sous les objectifs des caméras, le prince de Galles est alors passé derrière le comptoir pour tirer sa propre pinte de bière.

Le couple en a profité pour discuter avec le personnel des préparatifs en amont du long week-end du couronnement, pour les célébrations duquel des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus dans la capitale.

William et Kate, très populaires auprès des Britanniques, ont la difficile tâche de rajeunir une monarchie britannique qui suscite peu d’enthousiasme parmi les plus jeunes.