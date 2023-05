Grève au cimetière: 200 cercueils se sont accumulés

Des familles endeuillées ont réclamé jeudi l’intervention de l’État pour régler le conflit de travail qui s’éternise au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, à Montréal, et TVA Nouvelles a appris que ce sont 200 cercueils qui s’accumulent dans le reposoir en raison des enterrements qui ont cessé depuis janvier.

Ainsi, 4 mois de conflit de travail plus tard, c’est toujours l’impasse. Plus de 4 ans sans contrat de travail pour les grévistes qui s’occupent de l’entretien et des opérations dont le travail est justement de creuser les fosses.

Ce sont aussi des dizaines de familles endeuillées bouleversées par cette attente insoutenable.

C’est le cas de la famille de Saverio Lucifero qui est décédé en janvier dernier. En entrevue jeudi, sa fille, Enza Lucifero, a déploré le manque de soutien, d’empathie, d’informations pour les familles laissées dans le néant. Une épreuve éprouvante en particulier pour sa mère de 84 ans.

courtoisie de la famille | TVA Nouvelles

«C’est une situation très déprimante, c’est très lourd à vivre, surtout pour ma maman qui a maintenant 84 ans. On ne croit pas que quelque chose comme ça peut arriver. On sait que mon père son vœu était d’être enterré à ce cimetière-là. On ne sait pas du tout ce qui se passe, on n’a aucune nouvelle du cimetière. On est dans le noir complet. On demande au gouvernement qu’ils interviennent. Il y a déjà eu un conflit en 2007 et le gouvernement est intervenu. On demande la même chose», dénonce la fille du défunt, Enza Lucifero.

Entre-temps, l’état du cimetière est lamentable, tel est le constat fait par TVA Nouvelles en matinée. Le récent épisode de verglas a touché 75% des arbres dans le cimetière Notre-Dame-des-Neiges. La plupart d’entre eux ont été sérieusement abîmés.

Une centaine d’arbres seront abattus.

Rencontre de conciliation en après-midi

La partie patronale a rencontré le conciliateur la semaine dernière.

Cet après-midi, c’est au tour des syndiqués en grève de la CSN de rencontrer le conciliateur dans l’espoir de créer un rapprochement entre les deux parties. La rencontre se déroule à Victoriaville.

Les grévistes souhaitent une solution rapidement, mais pas à n’importe quel prix. Ils ne souhaitent pas faire de concessions au niveau de la sécurité d’emploi.

«Nous on a un plancher d’emplois de 62 réguliers, ils veulent qu’on descendent ça à 47, c’est 15 employés de moins. Les saisonniers, ce sont des semaines garanties. Ils veulent qu’on descend de six semaines garanties pour chaque employés saisonniers. Des choses comme ça, et c’est des reculs partout, et ça c’est non. Négocions, faites-nous des propositions, mais ce n’est pas ça, c’est à prendre ou à laisser. Ben... c’est à laisser», exprime pour sa part Patrick Chartrand, président du syndicat des travailleurs et des travailleuses du cimetière, CSN.