Images à glacer le sang: elle rit et danse après avoir happé mortellement deux piétons

Une jeune Américaine de 24 ans, qui aurait écopé de 14 ans de prison pour avoir happé mortellement deux piétons alors qu’elle était en état d’ébriété, aurait pouffé de rire, dansé et chanté juste après les faits, selon les images de caméras corporelles policières.

«Pourquoi j’aurais appelé le 9-1-1 si je [venais de frapper deux personnes]», a lancé Stephanie Melgoza, captée par une caméra corporelle policière, dont les images ont été publiées par la plateforme Law & Crime Network sur YouTube et grandement partagées sur TikTok dans les derniers jours.

Sur les images, on peut apercevoir l’Américaine de 24 ans sourire et pouffer de rire pendant qu’elle subissait son test d’alcoolémie le 10 avril 2022, peu après avoir happé à mort Andrea Rosewicz, 43 ans, et Paul Prowant, 55 ans, sur une route en Illinois, selon ce qu’ont rapporté plusieurs médias américains.

Grandement intoxiquée, la jeune femme aurait soufflé plus de trois fois la limite d’alcool permise après avoir échoué tous les tests de la police de Peoria Est, selon le Law & Crime Network.

Une fois à l’hôpital, la jeune femme aurait commencé à danser et chanter pour combler de silence, avant de poser des questions au policier présent sur l’état de sa voiture, s’inquiétant plus de savoir comment elle se rendrait à l’université le lendemain.

«As-tu entendu ce que je t’ai dit? Tu t’en vas en prison ce soir pour conduite aggravée sous l'influence. As-tu compris que tu as tué deux personnes ce soir?» lui a répondu l’officier derrière la caméra, avant qu’elle ne lui redemande s’il elle pourra aller à l’école le surlendemain alors.

«On a fini. Tu te fous complètement d’avoir tué deux personnes ce soir, c’est triste, pathétique et horrible en même temps», a ajouté l’officier.

Stephanie Melgoza aurait ainsi écopé de 14 ans de prison après avoir plaidé coupable à deux chefs d’accusation de conduite aggravée sous influence et deux autres de conduite imprudente aggravée.