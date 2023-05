Immigration : Québec ouvrira des bureaux à Bruxelles et à Rome

Le Québec ouvrira des bureaux d’immigration à Bruxelles et à Rome, dans l’espoir de stimuler l’immigration francophone et «francotrope», a annoncé la ministre Christine Fréchette.

«On va avoir des services d’immigration dans 2 nouvelles villes européennes sous peu, il y aura déploiement de personnes du ministère à Bruxelles et à Rome», a déclaré la ministre de l’Immigration lors de l’étude des crédits budgétaires, jeudi.

«Ça a été autorisé récemment et ça va pouvoir se déployer», a-t-elle ajouté.

Ces deux endroits ont été choisis puisque le gouvernement estime qu’il pourra attirer de bons candidats à l’immigration qui parlent déjà le français ou qui pourront l’apprendre facilement.

La ministre Fréchette a également rappelé qu’il y a «une grande histoire d’immigration entre le Québec et l’Italie.

Rappelons que le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration a d’autres bureaux à l’international, dont à Paris, à Mexico, à Sao Polo, à Bogota, au Maroc et au Sénégal.

Taux de décrochage

Plus tôt, le député libéral Monsef Derraji a souligné à grands traits que le taux de décrochage des cours de francisation est considérable.

En effet, les données du MIFI montrent que 21,2% des 14 600 élèves inscrits à temps complet à ces cours ont abandonné leur formation avant de l’avoir complété.

Chez les étudiants à temps partiel, qui étaient près de deux fois plus nombreux (28 873), le taux de décrochage est de 15,4%, ce qui signifie que plus d’un élève sur sept a laissé tomber son cours de français.

«Ce n’est pas un échec, s’est défendue Christine Fréchette. On partait de zéro (...). Un taux de persévérance de 78,8 % et de 84,6 % temps partiel. Un beau succès. On a augmenté considérablement le nombre de personne qui prennent des cours de francisation.»

Selon la ministre, le taux de décrochage plus élevé pour les cours à temps plein s’expliquerait en partie par le fait que les immigrants qui y prenaient part ont pu être appelés à intégrer le marché du travail.