La possibilité de manquer d’électricité au Québec en raison de l’augmentation de la demande depuis les dernières années fait sourciller l’ancien député péquiste, Stéphane Bédard.

«Ça fait 15 ans que j’ai l’impression de me faire mentir par Hydro-Québec. Avec tous les grands génies qui sont dans cette boite-là qu’on paye à grands frais, il n’y a personne qui a prévu que la demande allait être en croissance (...) En 2012, même en 2005, on était capable de le prévoir», souligne Stéphane Bédard.

L’ex-député Gaétan Barrette confirme à TVA Nouvelles que son parti avait déjà été approché entre 2014 et 2018 pour héberger une compagnie spécialisée dans la cryptomonnaie et le PLQ avait décidé de refuser en raison de la trop grande demande énergétique.

Une affirmation qui surprend M. Bédard.

«Si, en 2014, on pensait manquer d’énergie, comment se fait-il qu’on n’ait pas proposé de projet de développement énergétique. Moi je n’en ai jamais vu! Ce que j’ai vu, c’est plutôt comment on peut mieux exporter notre énergie», dit Stéphane Bédard.

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie. Pierre Fitzgibbon a ramené son concept de sobriété énergétique, jeudi, en mentionnant qu’il pourrait permettre à Hydro-Québec de revoir sa tarification résidentielle afin «d’ajuster les comportements» des Québécois.

Un changement de comportement qu’on sera obligé de réaliser plus tôt que tard selon les chroniqueurs politiques.

«Notre premier problème est politique. On bénéficie d’une énergie verte au rabais, la moins chère probablement sur la planète et comme elle est moins chère on en consomme beaucoup et on en gaspille certainement. Le jour où le tarif sera plus près d’un tarif normal comme en Ontario, il y a bien des gens qui vont changer de position et qui vont commencer à fermer leur lumière, réduire leur chauffage, etc.»

«Comment va-t-on faire pour combler toutes les demandes énergétiques qui vont exploser à partir de 2030-2035?», mentionne Yasmine Abdelfadel.

