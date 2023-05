«Je m’en veux terriblement»: un chauffard s’excuse pour une course de rue mortelle

Un camionneur qui a fauché la vie d’un jeune père de famille lors d’une course de rue à Montréal en 2020 avant de s’enfuir a tenu à s’excuser à ses proches, qui ont toutefois été peu réceptifs.

«Je m’en veux terriblement. [...] Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais sans hésiter», a indiqué Ilias El Azali aux proches de Kevin Jones-Bynoe, ce jeudi, au palais de justice de Montréal.

Ces excuses n’ont toutefois pas eu l’effet escompté. «Ça ne veut rien dire», a plus tard commenté Shona Collins, la sœur de la victime.

«[El Azali] aurait seulement dû rester [porter assistance], a-t-elle aussi mentionné. Mon frère est parti et il ne reviendra pas.»

Le chauffard de 30 ans a plaidé coupable le 9 décembre dernier d’avoir causé la mort de Kevin Jones-Bynoe en conduisant de façon dangereuse. Il a aussi reconnu avoir omis de s’arrêter après la collision qui a coûté la vie au jeune père de famille, qui venait de fêter le premier anniversaire de son garçon.

Course mortelle

Lors de la nuit fatidique, El Azali et une connaissance étaient en route, dans deux véhicules distincts, vers Cartierville lorsque cette dernière a décidé d’accélérer grandement.

«C’était une mauvaise influence, ça m’a poussé à accélérer aussi et ça a causé l’accident. [...] C’était un manque de jugement. Je le regrette encore, je ne sais pas pourquoi je l’ai suivi et j’ai accéléré aussi», a indiqué l’accusé à la cour.

Joël Lemay / Agence QMI

Il a ainsi brûlé un feu rouge et frappé «à grande vitesse» un taxi où se trouvait la victime, à l’intersection des rues Grenet et De Salaberry, indique le résumé conjoint des faits.

Le taxi a alors frappé deux autres voitures stationnées, défoncé la clôture d’une résidence et terminé sa course sur le terrain de celle-ci.

Kevin Jones-Bynoe a été éjecté du taxi. Le décès de l’homme de 30 ans a rapidement été constaté. Le chauffeur de 68 ans s’en est pour sa part tiré indemne.

Le véhicule de l’accusé, quant à lui, a dérapé et a endommagé sept autres voitures dans sa course. El Azali s’est ensuite dirigé vers l’automobile de son ami et y a pris place, sans toutefois aller s’enquérir de l’état de santé des passagers du véhicule heurté.

«Je ne pensais pas que c’était si grave que ça. Je ne pensais pas qu’il y avait du monde mort sur le coup», a expliqué le camionneur.

Selon des témoins, le véhicule roulait à environ 180 km/h avant la collision.

L’expertise en reconstitution de scène de collision a pour sa part révélé que le véhicule circulait à plus de 100 km/h, dans une zone limitée à 50 km/h.

Fausse déclaration

Interpellé par les autorités quelques heures plus tard à son domicile, l’accusé a affirmé «que son véhicule est stationné à une intersection, qu’il ne possède pas les clés, et qu’il veut déclarer que son véhicule a été volé», est-il mentionné dans le résumé conjoint des faits.

Quelques jours après la collision mortelle, le Service de police de la Ville de Montréal avait lancé un appel afin de retrouver le chauffeur d’un véhicule qui avait pris part «à une course de rue».

PHOTO COURTOISIE/SPVM

Le corps policier tentait de déterminer si la personne derrière le volant était bel et bien le propriétaire du véhicule.

El Azali a finalement été arrêté en février 2022, plus d’un an après le crime. La défense demande une sentence de deux ans, alors que la Couronne réclame cinq ans.

Le juge Pierre E. Labelle rendra sa décision en juin prochain.