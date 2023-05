Le concert de Lizzo au Centre Bell reporté

La chanteuse Lizzo se voit dans l’obligation de reporter son spectacle de jeudi soir au Centre Bell, sur ordre du médecin.

Une nouvelle date sera dévoilée sous peu.

«Je me suis couchée hier soir avec un mal de tête, indique la chanteuse sur Instagram. Je me suis levé ce matin et c'était pire. Je ne pourrai pas performer ce soir. C'est seulement la deuxième fois que je dois annuler un concert pour des raisons de santé. Je suis désolé et je vais me reprendre pour vous, Montréal.»

Plus de détails suivront...