Près de 90% des gens achètent sur internet et de ce nombre c’est presque une personne sur deux qui réalise ses emplettes via le géant américain Amazon, mais il existe plusieurs alternatives pour trouver des produits abordables.

Julien Brault, cofondateur et PDG chez Hardbacon, vous propose cinq alternatives à Amazon pour des prix compétitifs.

Alibaba Express

«C’est la petite sœur du site Alibaba qui se spécialise pour les importateurs. Pour AliExpress, on peut acheter un seul exemplaire du même produit. Par contre si on décide d’en acheter plusieurs, on peut obtenir un rabais supplémentaire. Le point négatif, c’est le long délai pour les livraisons, puisque les produits partent de Chine», explique le spécialiste.

Newegg

«C’est très bien pour l’électronique! Ce qui le démarque de sa concurrence, c’est qu’il a une politique du meilleur prix, donc si vous voyez un prix moins cher sur Amazon ou Bestbuy, vous pouvez présenter la preuve en ligne et obtenir le même prix», conseille-t-il.

Temu

«C’est l’application gratuite la plus téléchargée aujourd’hui sur iPhone et Android. C’est une entreprise qui s’est établie au Canada en février 2023. C’est un géant chinois de l’envergure d’Amazon. C’est un hybride entre un Dollarama et un Walmart», souligne M. Brault.

Shein

«Tout le monde connait les H&M et Zara. Shein a amené le concept un peu plus loin en copiant qu’est ce qui est populaire et le recréer très rapidement dans les usines chinoises. Sur le plan environnemental, ce n’est peut-être pas la meilleure option parce que les vêtements ne sont pas de très bonne qualité, mais au niveau des prix, on ne peut pas les battre», dit-il.

Ebay

«De plus en plus, on voit le fabricant ou la marque vendre directement sur la plateforme.»