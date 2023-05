McDonald’s: des crottes de souris dans son cheeseburger à moitié mangé

Une succursale de McDonald’s qui posait un danger «imminent» pour la santé a écopé d’une amende équivalant à plus de 850 000 $ après qu’un client ait trouvé des crottes de souris dans son cheeseburger «à moitié mangé».

«Il y avait un risque significatif pour la santé des résidents et des visiteurs de Waltham Forest et, à ce titre, le conseil n'avait d'autre choix que de prendre des mesures formelles dans cette affaire», a commenté le conseiller Khevyn Limbajee, membre du cabinet du Conseil Waltham Forest pour la sécurité communautaire, selon ce qu’a rapporté «The Independent» mercredi.

C’est dans une succursale McDonald’s de Leytonstone, dans l’est de Londres, en Angleterre, qu’un client aurait découvert, avec horreur, des crottes de souris dans l’emballage de son cheeseburger «à moitié mangé», selon ce qui a été entendu en cour cette semaine.

Cadavre de souris «en décomposition», crottes «dans tout l’établissement»: la plainte du client aurait mené à la découverte d’une infestation de rongeurs incontrôlable par les agents de santé environnementale, qui ont sitôt forcé la fermeture de l’établissement en expulsant même des clients en plein repas, selon le média britannique.

En plus des cacas de souris trouvés notamment dans les plateaux d’ustensile, près des sauces de caramel et dans les armoires, les inspecteurs ont qualifié la cuisine de ​​«sale, grasse et poussiéreuse», même si les rondes de nettoyage avaient été indiquées comme remplies dans les papiers.

Ainsi, la succursale aurait plaidé coupable cette semaine de trois chefs d'accusation liés à des manquements à l'hygiène, écopant d’une amende de 500 000 £, ce qui équivaut à plus de 850 000 $.