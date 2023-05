Prudence dans les stationnements tard le soir: plusieurs femmes harcelées à la sortie d’un centre commercial

Un appel à la prudence a été lancé par une employée du centre commercial Les Rivières après que des individus auraient harcelé plusieurs jeunes femmes à la sortie de l'établissement.

Sur le réseau social Facebook, une employée d'une boutique a cru bon de raconter sa mésaventure afin de sensibiliser d'autres jeunes femmes.

«L'autre jour, en terminant mon «shift», j'attendais mon «lift» dehors, juste en avant des portes et quatre hommes d'environ 25 ans, ils n'étaient pas originaires d'ici [...], m'ont suivi en auto et me demandaient d'entrer dans l'auto. Ils sont restés là, à insister, pendant cinq minutes, malgré mon refus très clair. Par chance, la personne que j'attendais est arrivée et ils sont partis», peut-on lire sur la page de «Spotted Trois-Rivières».

Il n'est pas rare que de jeunes employées qui terminent leur quart de travail tard doivent traverser une bonne partie du stationnement pour se rendre à leur véhicule ou même qui attendent leur transport sur près des portes, à l'extérieur du centre.

En discutant avec des gestionnaires, on se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un événement isolé ni qui est unique au centre commercial.

«Elle était assise sur le banc au téléphone avec sa mère. Ils lui ont demandé si elle prenait l'autobus. Elle a répondu que non, qu'elle attendait sa mère. Ils ont pris le téléphone pour parler à sa mère. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont dit, mais je pense que ça s'est terminé par une blague. Mais je pense que si elle leur avait dit qu'elle prenait l'autobus, d'après moi, elle se serait fait embarquer quelque chose comme ça. J'ai une autre employée à qui c'est arrivé au centre-ville. Elle, ils l'ont forcé à rentrer, mais elle a réussi à se débattre, puis à se sortir de l'auto», a raconté la gestionnaire d'une boutique au centre commercial Les Rivières.

C'est devenu une source d'angoisse pour d'autres employées.

«Il y a beaucoup de filles qui n'ont pas leur permis donc ça peut être problématique et pour vrai, moi je trouve que c'est important qu'on se sente en sécurité, surtout quand on va au travail», a exprimé Morgane Mayer, qui doit retourner chez elle à pied chaque soir et qui a même développé des astuces pour sa sécurité.

Que cherchent les harceleurs? Les possibilités sont nombreuses.

«Ça peut être pour le marché des industries du sexe, ça peut être seulement très mal habile aussi. Dans ce cas-là, ce n'est pas nécessairement criminel, mais ce n'est pas moins désagréable. Certaines personnes vont utiliser le harcèlement à des fins d'agression sexuelle», a énuméré l’intervenante du CALACS de Trois-Rivières Marie-Soleil Desrosiers qui rappelle que des cours d'autodéfense sont offerts aux femmes qui voudraient se sentir plus en sécurité par leurs services.

Aucune plainte officielle n'a été faite à la Police de Trois-Rivières à propos de ces événements précis. Le porte-parole a toutefois rappelé que, dans ces cas-là, l'idéal est d'alerter les policiers et de leur fournir le plus d'informations possible sur les individus ou le véhicule utilisé.

La direction du centre commercial est au fait de la situation et la prend très au sérieux.

«La sécurité de nos employés et de nos clients, c'est une priorité pour nous et nos équipes sont déjà en contact avec la sûreté municipale afin d'assurer un suivi de la situation», a affirmé le vice-président du marketing et des communications au Groupe Mach, Daniel Durand.

Des astuces sont transmises à l'interne par les gestionnaires comme de sortir de l'établissement en groupe de deux ou encore de faire le plus long bout de chemin possible à l'intérieur du centre commercial.