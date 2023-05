Usine Arvida, la pire aluminerie au pays

L’usine Arvida de Rio Tinto est la plus grande émettrice industrielle de particules fines (PM 2,5) au Québec, selon les données de 2021 de l’Inventaire national des rejets de polluants. Or, nous avons découvert que l’usine n’a pas réduit ses émissions de 10%, comme elle l’affirme.

Pour arriver à ce chiffre, Rio Tinto a indiqué qu’elle a utilisé la moyenne des années 2019 à 2021 comparativement à l’année de référence 2016.

Or, en utilisant les mêmes données, nous calculons plutôt une réduction de 7,8%. De plus, l’année 2016 était une année où les rejets étaient parmi les plus élevées. Si on prend l’année suivante comme année de référence, donc juste avant les investissements, la baisse n’est que d'à peine 4%. Et si on prend la moyenne de 2016 à 2018 ou 2015-2017, la baisse n’est que de 5%.

Les particules fines (PM 2,5), comme celle émises par l'aluminerie Arvida, tuent environ 10 000 personnes au Canada par année, dont 2800 au Québec. Ce sont des aérosols en suspension et dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres.

En comparaison, le diamètre d’un cheveu est d’environ 50 micromètres. Ces particules pénètrent dans les poumons et le sang. Il n’existe pas de seuil en dessous duquel l’exposition à ces particules n’a pas d’impact sur la santé.

De récentes études ont démontré qu’elles sont mortelles à des concentrations encore plus faibles que l’on croyait. Elles augmentent également le risque de développer un cancer.

Une exposition, même à court terme, entraîne une augmentation de la mortalité et exacerbe les symptômes des asthmatiques. De plus en plus d’études démontrent des liens avec le diabète, les naissances prématurées et des problèmes cognitifs comme la démence.

Pas que les particules fines

Parmi toutes les alumineries au Canada, celle d’Arvida est celle qui émet les plus grandes quantités pour huit contaminants. Outre les PM 2,5, c'est aussi celle qui émet le plus de particules un peu plus grosses comme les PM10 et les particules totales ainsi que des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), dont le benzo[a]pyrène (BAP), qui est cancérigène.

Pourtant, ce n'est pas l'usine d'Arvida qui a la production la plus élevée. L'usine, construite en 1926, est plus vieille et plus polluante que les alumineries modernes. D'ailleurs, lorsqu’on calcule les émissions de certains contaminants par tonne produites, comme le dioxyde de soufre, c’est elle qui est la moins performante, comme l’écrivait Radio-Canada, cet automne.

La santé publique est d’ailleurs préoccupée par la qualité de l’air du secteur. Le directeur général adjoint de la protection de la santé publique au ministère de la Santé, Yves Jalbert, appuyé par la direction de la santé publique nationale et régionale, demandait déjà en 2017 un resserrement des normes accordées à l’usine Arvida et s'inquiétait d'une augmentation de la pollution.

Dans un courriel adressé au ministère de l’Économie que nous avons pu consulter, il demandait que les bénéfices pour l'environnement et pour la santé soient pris en compte, pas seulement ceux économiques. Il précisait que l'exposition aux PM 2,5 des populations voisines de l'usine est considérée «comme préoccupante d'un point de vue de la santé publique».

Le gouvernement a toutefois choisi de reporter un resserrement des normes, prévu en 2021, au 1er janvier 2026. Or, Rio Tinto a demandé une nouvelle prolongation au-delà du 31 décembre 2025 et le ministère étudie la question, comme l'a rapporté Radio-Canada. Elle est actuellement visée par une enquête pénale du ministère de l'Environnement pour des dépassements de rejets de particules et de fluorures survenus en avril 2022.

– Avec la collaboration de Philippe Langlois

➤ Consultez notre carte interactive pour connaître les plus grands émetteurs de particules fines.