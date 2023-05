Le beau temps s’installe et plusieurs vont vouloir profiter de leur BBQ; la propriétaire de la Clinique du BBQ vous donne ses conseils pour amorcer la saison en beauté.

Lyne Mercier évolue dans le domaine du barbecue depuis 20 ans.

«Initialement, on vendait des barbecues neufs, et depuis à peu près 4-5 ans... On faisait de la remise à neuf pour des clients, de l'entretien. Ils nous les apportaient ici et on faisait l'entretien de leurs barbecues. Depuis à peu près 4 ans, on les remet à neuf pour une deuxième vie et les revendre», détaille la propriétaire de la Clinique du BBQ à l’émission «À vos affaires».

Lorsque vient le temps de déremiser son barbecue, certains éléments doivent être surveiller.

1. L’état des grilles.

Le premier conseil de Mme Mercier est de surveiller l’état des grilles, car «l’hiver va avoir fait son œuvre», et «l’humidité peut avoir fait rouiller les grilles de fond.»

Certaines grilles ne peuvent pas être récupérées, faute d’avoir été entretenues.

Celles-là non, il n'y a rien à faire. C'est avant qu'elles se rendent là qu'il faut faire l'entretien adéquatement», explique la spécialiste, qui conseille d’appliquer de l’huile sur les grilles.

2. Inspecter les diffuseurs

S’agissant des diffuseurs, «l’important, c’est que les trous soient intactes», indique Mme Mercier, qui signale par ailleurs qu’ils peuvent être en très bon état même s’ils sont rouillés.

3. Le brûleur est-il parasité?

Un brûleur qui ne fonctionne pas peut être le signe que des araignées ont tissé leurs toiles à l’intérieur.

Bien souvent, explique la spécialiste, les gens pensent qu’il y a une fuite, «mais c’est juste une petite toile d’araignée.»

Il existe des brosses spécialement conçues pour nettoyer les brûleurs.

4. Nettoyer le fond de la cuve

Après une bonne saison de barbecue, des accumulations de gras peuvent maculer le fond de la cuve.

Parfois aussi, des accumulation de cendres peuvent nuire au bon fonctionnement du barbecue: «Il va manquer de place, la flamme sera pas belle», explique la propriétaire de la Clinique du BBQ.

5. Vérifier la pression de la bonbonne

Lorsque vient le temps de brancher la bonbonne, Mme Mercier signale une astuce que peu de gens connaissent.

«Dans cette poignée-là ici, il y a une petite bille de sécurité, advenant que le régulateur fait pas sa job, que la pression est trop élevée, il y a une bille qui va aller bloquer le gaz, qui va faire que le barbecue, il y aura pas autant de pression qui va sortir», détaille-t-elle.

«Donc, il y a peu de gens qui savent que si on ouvre la bonbonne trop vite, cette bille-là, même si elle est bien calibrée, le fait d'ouvrir la bonbonne trop rapidement, la bille va embarquer, donc le barbecue montera pas à plus que 200-300», ajoute-t-elle.

Cette erreur est très fréquente, quotidienne même pour Mme Mercier.

«Donc, lorsqu'on ouvre le robinet, il faut le faire très lentement», insiste-t-elle.

Conseils à la maison

Après plus de 20 ans passées dans l’industrie du barbecue, Lyne Mercier a décidé de vendre son commerce.

Elle accueillera les gens chez elle afin de leur prodiguer ses conseils et de leur fournir des pièces de remplacement selon leur besoin.

«Dans le fond, la Clinique du BBQ ne ferme pas, mais l'emplacement physique n'existera plus parce qu'on a vendu le terrain», acquiesce-t-elle.

«Parce que ça me tient à cœur, j'aime ce que je fais, donc les clients vont toujours pouvoir garder le même numéro. J'ai gardé le même numéro de téléphone, je vais pouvoir répondre aux clients, commander des pièces pour certaines marques de BBQ que les gens ont», assure-t-elle.