Couronnement: «C’est un défi pour Charles d’entrer dans la modernité»

Le couronnement de Charles III qui aura lieu samedi sera le premier en plus de 70 ans pour la monarchie britannique, ce qui fait en sorte que beaucoup de défis se dressent devant cette institution, qui se trouve entre traditions et modernité.

En entrevue à l’émission «Le Bilan», l’humoriste et passionné de monarchie, Philippe-Audrey Larrue Saint-Jacques émet l’hypothèse que pour cette raison, le règne du nouveau roi ne sera pas de tout repos.

«C’est un défi pour Charles d’entrer dans la modernité et de s’assurer qu’il ne sera pas le roi qui a mené la monarchie à sa perte, explique-t-il. Il fait face à des défis, notamment à cause de la modernité, ensuite à cause de son fils Harry, qui remet, via sa femme, en question l’institution, et aussi le bien-fondé de tous les membres de la famille.»

«C’est un roi qui, je pense, va être en gestion de crise tout au long de son règne, c’est ma prédiction», ajoute-t-il.

Charles III serait en quelque sorte un roi de transition, avant que son fils, William, qui est beaucoup plus aimé, ne prenne sa place.

Malgré la pertinence de plus en plus remise en question de la monarchie britannique, Philippe-Audrey Larrue Saint-Jacques ne croit pas que Charles ni William sera le dernier roi du Royaume-Uni et du Commonwealth.

«Je doute que ce soit William qui sera le dernier roi, parce qu’il est extrêmement populaire et donc il va y avoir une espèce de ruissellement sur ses héritiers, assurément le prince George, mais forcément la monarchie est plus en danger qu’elle n’a jamais été», avance l’humoriste.

On n’est pas à l’époque où Charles II s’est fait décapiter par exemple, continue-t-il. Mais on est à une époque où le taux d’approbation de Charles III est à 49%, comparativement à 61% pour son fils, le prince William, et au-dessus de 70% pour sa mère.»

La cérémonie de samedi fera foi de cette transition, car des changements aux traditions ont été apportés dans le but de «limiter» ses coûts, qui frôleront toutefois les 190 millions de dollars canadiens.

«Ça va être une démonstration de force, mais aussi de la vitalité de la monarchie, et c’est là tout l’équilibre qu’il va falloir trouver parce que d’un côté il va falloir montrer le faste, le côté que c’est une famille qui est en santé, qui est unie; une institution qui est vivante, mais aussi dans un climat économique qui est très difficile pour les Anglais et montrer qu’on est quand même conscient du fait qu’on ne doit pas trop dépenser.»

«Malheureusement, ils vont dépenser plus de 100 millions de pounds, donc je ne sais pas à quel point ils vont réussir leur mission, mais je pense que le but c’est de montrer un couronnement quand même "léger", mais ça ne va pas être léger.»

