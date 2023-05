Des aînés d’un CHSLD forcés de déménager; le personnel se sent «trahi»

Des personnes âgées de Saint-Isidore, dans la région de Chaudière-Appalaches, devront déménager puisque leur CHSLD change de vocation.

Ce sont ainsi 33 aînés du CHSLD de Saint-Isidore qui vont devoir se reloger à l’automne dans la maison des aînés et alternative de Saint-Étienne-de-Lauzon.

Si plusieurs aînés ne voient pas nécessairement ce déménagement d’un mauvais œil, puisque la maison des aînés est une installation neuve, le personnel fait une tout autre lecture des événements.

Plusieurs employées ont même le sentiment d’avoir été trahies.

«Totalement, parce qu’on s’est fait jouer du violon, nous disant que ça ne fermerait pas, de ne pas s’inquiéter il y a à peu près un mois et demi. Et puis là, mardi passé, on a su que fallait partir», a expliqué la préposée à l’entretien ménager Annie Jeffrey.

«Même qu’ils nous disaient qu’il y avait des plans, que ça avait été accepté, puis que le centre allait être rénové. Puis là, toute une autre tournure, c’est plus ça du tout», a pour sa part déploré Sabia Robert, préposée aux bénéficiaires.

TVA Nouvelles

Le bâtiment accueillera désormais des adultes en perte d’autonomie souffrant d’une déficience intellectuelle.