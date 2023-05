Distillerie Noroi: se diversifier pour se démarquer

Avec l’été qui arrive, la saison des prêts à boire est sur le point de commencer. Cependant, la compétition est féroce alors que les ventes de ces canettes ont augmenté de 23% à la SAQ lors du dernier trimestre.

C’est dans ce contexte que la distillerie Noroi, basée à Saint-Hyacinthe, mise sur la diversification de son offre de produits afin de se démarquer.

En entrevue à l’émission «À vos affaires», le président et fondateur, Jonathan Robin, explique que pour avoir du succès, avoir une offre de produits en fonction des différentes périodes de l’année constitue une clé.

«Je crois que dans le marché actuellement, ce qui est bien c’est d’être diversifié, dit-il. Les spiritueux, c’est souvent plus à l’automne et pendant le temps des fêtes [que c’est plus populaire], mais les prêt-à-boires c’est l’été.»

«Le segment sans alcool, quand on l’a débuté en 2020 avec le brise-glace, qui est un gin-tonic sans alcool, on a été précurseur, et ça a été un succès instantané, continue-t-il. Janvier et février sont des mois sans alcool. Donc si on vend juste des spiritueux alcoolisés, ça peut être plus difficile.»

C’est dans cette optique que l’entreprise a lancé une nouvelle gamme de prêts à boire vendus en épicerie.

«C’est la première fois qu’une distillerie commercialise des prêt-à-boires à l’épicerie, avance M. Robin. La différence c’est qu’à la SAQ on peut utiliser de l’alcool comme du vin, tandis qu’en épicerie c’est de l’alcool de malt. Donc c’est très important d’avoir une bonne qualité au niveau de cet alcool-là pour ne pas déceler les défauts.»

Développer de nouveaux produits n’est toutefois pas chose simple.

«Faire une recette, c’est beau quand c’est bon, mais c’est aussi la stabilité du produit, c’est la durée de vie, explique l’expert. Quand on fait une recette, il faut attendre presque un an pour voir comment elle évolue dans la canette.»

Mais il est essentiel de se diversifier, croit le fondateur.

«Notre positionnement c’est d’être fort au Québec et d’être diversifié», conclut-il.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus