Égorgée dans sa voiture en janvier 2022 : la famille de Manon Boisvert règle ses comptes avec celui qui l'a tuée

La famille d’une femme égorgée dans son véhicule en janvier 2022 à Longueuil a réglé ses comptes avec le tueur qui était si intoxiqué qu’il aurait gardé que des souvenirs flous de l’attaque.

« Je te souhaite sincèrement que tu te souviennes un jour, dans les moindres détails, de ce que tu as fait subir à Manon. En espérant que ces images te hantent et qu’elles deviennent ta prison au-delà de la sentence », a lancé la sœur de la victime, en s’adressant en pleine salle d'audience à celui qui a tué sa sœur.

D’abord accusé de meurtre non prémédité, Martin Bérubé a plaidé coupable hier à une accusation d’homicide involontaire.

L’homme de 46 ans a poignardé à mort Manon Boisvert le 2 janvier 2022, lors d’une transaction de drogue qui a mal tourné.

La victime de 54 ans vendait alors de la cocaïne. Bérubé et sa conjointe Josée Hénault, étaient eux, des consommateurs excessifs, au point où ils devaient parfois se prodiguer des massages cardiaques et se frapper au visage pour se « réanimer ».

« Défoncé »

Martin Bérubé et sa conjointe avaient pris place dans le véhicule de la victime. Lors de l'échange, le ton a monté. L'accusé, « complètement défoncé », se souvient vaguement d'avoir « capoté intense » et eu très peur pour sa sécurité. Il a alors poignardé la victime à plusieurs reprises.

Le couple a ensuite déguerpi. Le corps ensanglanté de Manon Boisvert n’a été retrouvé que trois jours plus tard, par un passant.

Entre-temps, Hénault et Bérubé avaient effectué des recherches sur Google concernant « femme retrouvée morte » ou « meurtre Longueuil ».

« Comment peux-tu encore te regarder dans le miroir sachant ce que tu as fait? Tu ne l’as pas aidée, tu ne l’as pas défendue, tu l’as laissée là, dans sa voiture baignant dans son sang. Tu n’as même pas eu l’humanité d’appeler anonymement les secours afin de lui donner une chance de s’en sortir, une chance de vivre », a ajouté Annie Boisvert, cette fois-ci en se retournant en direction de Josée Hénault, assise dans la salle d’audience.

Trouver une sérénité

Cette dernière, aussi accusée de meurtre non prémédité, a été acquittée hier.

« On a tenu compte de la preuve au dossier, des circonstances. [M. Bérubé] a passé aux aveux, il a dit ce qui s'est passé dans la voiture. Et ce qu'il a raconté collait avec la preuve recueillie », a expliqué le procureur de la Couronne au dossier, Me Miguel Boisvert.

Martin Bérubé a écopé de 10 ans de prison, ce qui est bien peu, selon la famille de la victime.

« Elle était la mère de trois enfants. Mais aussi une grand-mère, qui n’aura jamais pu voir ses petits-enfants à cause de vous. J’espère que le fait de vous l’avoir dit va vous faire penser à ce que vous avez fait », a pour sa part dit Cédrick, le fils de 18 ans de la victime, ajoutant que sa mère, handicapée, ne pouvait pas travailler et peinait à subvenir aux besoins de sa famille.

« Ça prend beaucoup de courage pour faire ce que vous avez fait. J’espère que vous allez retrouver une sérénité, que le processus judiciaire va vous aider à poursuivre votre deuil », a ensuite lancé la juge Julie-Maude Greffe, à l’attention des proches de Manon Boisvert.