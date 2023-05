Enfin du beau temps!

Les Québécois étaient nombreux à profiter du retour tant attendu de la chaleur, vendredi.

Sur la rue St-Denis, à Montréal, les terrasses étaient particulièrement achalandées dès l'après-midi. D'autres en ont profité pour faire du barbecue, jouer au golf, déguster une crème glacée ou encore se rendre à leur pépinière dans le but de débuter la saison de jardinage.

Chose certaine, les sourires étaient nombreux un peu partout chez tous ces gens venus profiter de la chaleur.

Voici quelques témoignages recueillis par TVA Nouvelles:

«Ça fait tellement longtemps qu'on attend ce beau temps-là et dimanche on revient jouer», a indiqué une joueuse de mini-putt.

«Je joue au golf le plus possible. Sinon, avec les chums, on va sur les terrasses ou au restaurant», a confié un Lavallois.

«On s'est préparé toute la semaine et on est prêt pour recevoir les gens en fin de semaine. On va avoir une grosse fin de semaine», a déclaré le propriétaire d'une crèmerie.

«On est allé jouer au mini-putt. C'était vraiment le fun et on vient manger une petite crème glacée vu qu'il fait beau. On en profite», a pour sa part mentionné une cliente.

