Éthique: c’était le bordel à la Caisse de dépôt et placement du Québec

La gestion des conflits d’intérêts était si déficiente à la Caisse de dépôt et placement du Québec que la responsable de la gestion des conflits d’intérêts d’une filiale n’avait même pas accès aux documents pour faire son travail.

«J’ai appris que j’étais responsable des documents du plan d’action [pour gérer les conflits], mais je n’y avais pas accès. Et la personne qui était responsable l’année d’avant, Marianne Limoges [directrice principale, risques], n’y avait pas accès non plus. Et la personne qui détenait ces documents [Jamila Ladjimi, première vice-présidente] était incapable de les trouver.»

Ce scénario digne de la maison qui rend fou, dans le célèbre épisode des Douze travaux d’Astérix, a été décrit vendredi matin par Annie Giraudou à la Cour supérieure.

Mme Giraudou était en février 2019 cheffe de la direction financière et responsable des risques chez Otéra Capital, la filiale de prêt immobilier commercial de la Caisse de dépôt.

Mesures insuffisantes

À ce moment, c’était le branle-bas de combat au sein du bas de laine des Québécois, à la suite d’une série de reportages de notre Bureau d’enquête sur des problèmes éthiques chez Otéra.

Sous serment, Mme Giraudou a raconté avoir été mandatée pour faire la lumière sur les conflits d’intérêts de Paul Chin, le chef des placements chez Otéra. M. Chin détenait notamment des intérêts financiers personnels dans un centre commercial de Terrebonne auquel Otéra avait prêté près de 21 M$.

Selon elle, M. Chin avait déclaré son conflit et un plan d’action existait, mais même les gestionnaires des prêts n’en étaient pas avisés. «C’était évident que de mettre Paul responsable de gérer son [propre] conflit d’intérêts, c’était insuffisant», a-t-elle reconnu.

Ce n’est que lorsque la Caisse a fait son grand ménage à l’interne, après les reportages journalistiques de février 2019, que M. Chin a perdu l’accès aux documents qui concernaient les prêts qui le plaçaient en conflit d’intérêts, a raconté Mme Giraudou, qui travaille maintenant pour l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Poursuite de 7 M$

Dans les mois suivant nos reportages de 2019, la Caisse a identifié un total de 26 prêts qui plaçaient M. Chin en situation de conflit d’intérêts, rapportait notre Bureau d’enquête en avril 2022.

La Caisse a aussi sommé Paul Chin de vendre ses parts dans le Centre Lachenaie dans un délai de 3 mois, ce qu’il a fait. Il est resté à l’emploi d’Otéra.

Par contre, l’institution a montré la porte à quatre de ses cadres, dont la vice-présidente Martine Gaudreault et le PDG Alfonso Graceffa.

C’est ce dernier qui a intenté contre la Caisse le procès pour congédiement injustifié qui se déroule ces jours-ci à Montréal. M. Graceffa réclame près de 7 M$ en guise de compensation.