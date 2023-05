Expulser un diplomate chinois, «ce n’est pas une petite chose», dit Trudeau

Justin Trudeau continue d’assurer qu’il n’avait pas été informé par les services de renseignement des menaces qui pesaient contre le député et sa famille, et affirme que d’expulser le diplomate affecté à l’opération «n’est pas une petite chose».

«Je peux vous assurer que la ministre est en train de regarder de façon détaillée les options et les justifications et penser aussi aux conséquences possibles, mais nous allons agir de la bonne façon et j’ai confiance en la ministre [Joly] à ce niveau-là», a affirmé M. Trudeau vendredi matin.

À la Chambre des communes jeudi, le conservateur Michael Chong a dévoilé que le rapport du Service canadien du renseignement de sécurité (SRCS) faisant état d’une opération d’intimidation à son endroit et à l’endroit de sa famille à Hong Kong avait effectivement été partagé avec la conseillère en matière de sécurité nationale du premier ministre en 2021 ainsi qu’à différents bureaux au sein du gouvernement.

M. Chong a été informé de la chose par Jody Thomas, la conseillère de Justin Trudeau elle-même, jeudi.

Ce n’est toutefois qu’à travers un article du «Globe & Mail» de lundi que le premier ministre et ses ministres ont dit avoir pris connaissance de l’existence de ce rapport.

Pour M. Chong, il s’agit d’une preuve de «l’échec de leadership du gouvernement».

«Ce n’est que quand l’affaire est devenue publique il y a quelques jours que le gouvernement a commencé à traiter cette affaire avec sérieux. C’est choquant!», a-t-il lancé aux Communes.

Jusqu’ici, la ministre Mélanie Joly a affirmé que «tout est sur la table» pour sanctionner le diplomate chinois qui aurait été responsable de la campagne d’intimidation, incluant son expulsion. Or le gouvernement en est toujours à l’étape d’évaluer les risques qui viennent avec une telle décision.

L’ambassadeur riposte

Cong Peiwu, l’ambassadeur de Chine au Canada, a offert une nouvelle réplique cinglante au gouvernement canadien dans une publication jeudi soir après avoir été convoqué par un haut responsable du ministère des Affaires étrangères en journée.

L’ambassadeur dit avoir «vivement protesté contre la menace du Canada d'expulser le personnel diplomatique et consulaire chinois concerné, sur la base de rumeurs concernant la soi-disant "ingérence de la Chine" colportées par certains politiciens et médias canadiens».

«Dans le but de réaliser des gains politiques et d'attirer l'attention, certains politiciens et médias canadiens, mus par des préjugés idéologiques, ont manipulé des questions liées à la Chine, attaqué et discrédité la Chine. La Chine déplore et rejette fermement cette attitude.»

Cong Peiwu indique que la Chine demande que cesse «cette farce politique autodirigée et de ne pas s'engager plus avant sur une voie erronée et dangereuse».

«Si le Canada continue à faire des provocations, la Chine jouera le jeu à chaque étape jusqu'à la fin», a-t-il conclu.