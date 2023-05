Harcèlement sexuel au travail: des données qui préoccupent le ministre du Travail

Les données du nouveau rapport sur le harcèlement sexuel au travail rendu public vendredi matin sont accablantes; près d’un québécois sur deux dit avoir déjà observé ou vécu des agissements inappropriés ou discriminatoires à connotation sexuelle dans les milieux de travail, rapporte La Presse.

Ces comportements sont plus dénoncés par les femmes à 26%, comparativement aux hommes à 13%.

Le ministre du Travail, Jean Boulet, en entrevue à Mario Dumont, se dit «préoccupé» par les données du rapport.

«Ça nécessite une analyse plus profonde», ajoute-t-il.

Le ministre avait mandaté trois expertes, au mois de février 2022, afin d’analyser «l’efficacité» et la «cohérence» des recours pour les victimes.

L’une des recommandations proposées par les expertes était de créer une division spécialisée sur les agressions sexuelles en milieu de travail au Tribunal administratif du travail avec des personnes nommées ayant une expertise.

Le député de Trois-Rivières souhaite une plus grande représentation juridique pour les plaignants, un traitement en priorité des plaintes effectuées auprès de la CNESST et de l’enseignement dans les milieux de travail, avec la sensibilisation et la prévention.