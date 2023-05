Hydro-Québec: de nouvelles subventions pour les maisons et les appareils efficaces

Gardez vos factures de travaux écoénergétiques: Hydro-Québec s’apprête à lancer un ambitieux programme d’aide financière pour encourager les Québécois à tendre vers l’efficacité énergétique.

«Le programme sera lancé officiellement au cours de l’été, la date sera annoncée ultérieurement. Seuls les projets terminés après le 1er janvier 2023 seront admissibles à une demande d’aide financière dans le cadre du programme LogisVert», a expliqué vendredi son porte-parole, Cendrix Bouchard.

S’attendant à une hausse de 14 % de la demande d’électricité – l’équivalent de 25 térawattheures – d’ici 2032, Hydro-Québec a mis sur pied le programme LogisVert pour encourager les Québécois à réduire la consommation de leurs systèmes de chauffage, sécheuses, cuisinières et systèmes de piscines.

Un total de 1500$ pour des travaux d’isolation afin d’atteindre une meilleure résistance thermique du foyer, 250$ pour une sécheuse moins énergivore, 300 $ pour des capteurs solaires thermiques pour la piscine: la société québécoise offrira ainsi plusieurs subventions à ceux qui effectueront des travaux ou se tourneront vers des appareils plus efficaces.

«Je suis particulièrement heureux qu’Hydro-Québec favorise des mesures d’économie d’énergie et de gestion de la demande en puissance dans la nouvelle construction», a réagi Jean-Pierre Finet, analyste pour le Regroupement des organismes environnementaux en énergie.

Tous les produits devront être achetés au Québec et il faudra prouver avec photos et factures que les travaux ont été faits et que les appareils ont été installés dans une habitation québécoise par une entreprise détenant les licences appropriées émises par la Régie du bâtiment du Québec.

Pour un même équipement, il ne sera pas possible d’obtenir une aide financière de deux programmes différents, comme Rénoclimat et LogisVert.

Si le budget global du programme n’est annoncé qu’en 2024, il est déjà possible de s’inscrire en ligne au programme.