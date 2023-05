Indemnisation pour les résidents de Baie-Saint-Paul: «Ça fait chaud au coeur»

Les sinistrés de la municipalité de Baie-Saint-Paul ont finalement pu savoir ce qu’ils toucheront comme indemnisation, à la suite des inondations qui ont ravagé une partie des maisons; des dommages qui se chiffrent à plusieurs millions de dollars.

Via une rencontre organisée jeudi soir à l’aréna Luc et Marie-Claude, le ministère de la Sécurité publique a annoncé un programme d’aide financière pour les citoyens et les commerçants touchés par la crue des eaux.

Un montant maximum de 385 000$ par résident pourra être octroyé. Également, 90% des coûts pour la rénovation des maisons pourront être assumés si les travaux sont réalisés par un entrepreneur en règle.

«Je sais que la municipalité travaille beaucoup avec nous et je suis bien content qu’on ait de l’appui. [...] Dans toute aide qu’on a, on n’a jamais la valeur complète qu’on avait, mais ça compense et ça fait chaud au cœur», dit un résident ému, rencontré par TVA Nouvelles vendredi matin.

Vendredi après-midi, le maire de Baie-Saint-Paul devrait prendre la parole devant les médias.