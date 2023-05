Jardinage en mai: les conseils de l'horticultrice Marthe Laverdière

L’arrivée du beau temps après plusieurs journées de temps maussade incitera de nombreux Québécois à jardiner. Pour bien exécuter vos tâches, l’horticultrice Marthe Laverdière a quelques conseils pour les apprentis jardiniers.

La saison de jardinage est assez courte au Québec. En ce début de mois de mai, il est important de bien planifier ses activités de jardinage, prévient Marthe Laverdière.

En entrevue avec Marie-Anne Lapierre, l’horticultrice québécoise dévoile ce qu’il faut faire, et ce qu’il ne faut pas faire ce week-end avec nos plates-bandes.

Ce qu’on peut faire sans compromettre notre succès :

· Ratisser les gazons, donc de procéder à la réensemence de votre pelouse (surtout les plaques brunes)

· Tailler les arbustes endommagés par le poids de la neige et de la glace

Ce qu’il ne faut pas faire :

· Arroser ses plantes avec de l’eau trop froide

«Nous en serre, c’est toujours de l’eau tempérée pour ne pas les stresser. Allez-y doucement!»

· Mettre à vos risques vos vivaces et plantes

«Quand vous les achetez en serre, ces plantes-là ne sont pas habituées au vent et au gros soleil [...] allez-y graduellement, la première journée on les sort un peu, on les rentre, ainsi de suite. Foutez-la pas dehors ‘one shot’ au gros vent, parce que les feuilles vont devenir sèches», rappelle l’horticultrice.

Autres conseils

L’hiver a peut-être endommagé vos arbustes. S’ils sont morts, voici ce qu’il faut faire.

«C’est pas compliqué, avec votre ongle, grattez l’écorce. Si vous voyez du vert en dessous, c’est qu’il est vivant [...] eux aussi, ils ne feuillent pas tous en même temps», appuie-t-elle.

En ce qui concerne les vivaces, attendez quelques jours avant de les arracher.

«Attendez jusqu’à la troisième, quatrième de mai avant de dire que vos vivaces sont carrément mortes», dit-elle, tout en précisant que certaines vivaces prennent plus de temps à croitre le printemps.

Le mot d’ordre : soyez patients!

