La reconversion d’un couvent comme solution à la pénurie de logement à Trois-Rivières

Il est encore difficile de trouver un logement à Trois-Rivières, encore plus à prix modique, et l’annonce de la poursuite de la conversion de l'ancien couvent Kermaria des Filles de Jésus en logements sociaux et abordables pour personnes aînées et autonomes et semi-autonomes de 65 ans fera une différence.

Québec a remis 8 millions $ à Accès Logement Trois-Rivières pour la création de 69 unités : 51 appartements de trois pièces et demie, ainsi que 18 studios. Au total, le gouvernement provincial a injecté près de 18 millions $ dans le projet.

Celui-ci avait été annoncé en 2017, mais la pandémie et la hausse des coûts ont repoussé le projet. Ce dernier a été retardé en raison des récentes augmentations des coûts de construction, de financement et d’assurance qui sont venues déséquilibrer le montage financier de nombreux projets d’habitation.

La nouvelle vocation du couvent rend fière les Filles de Jésus : «Pour les gens moins fortunés que nous c'est important, notre charisme a toujours été d'être près des gens des plus petits et de ceux qui ont en besoin», a expliqué sœur Monique Brûlée, régionale des Filles de Jésus du Canada

Ces nouveaux logements abordables sont bien accueillis par les organismes de la région : «C’est une bonne nouvelle! Ça va enlever de la pression sur le parc locatif de Trois-Rivières. Le taux d’inoccupation est de 1 %», a expliqué la coordonnatrice générale de COMSEP Sylvie Tardif.

Les rénovations débuteront l'hiver prochain et déjà, l'intérêt se fait sentir. Il y a 3 ans, lors de la réalisation d’un sondage, plus de 150 personnes se sont dites intéressées par les nouvelles unités qui verront le jour quelque part en 2025.