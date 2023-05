Laval: un quadragénaire est porté disparu

Le Service de police de Laval (SPL) est à la recherche d’un quadragénaire porté disparu depuis le 3 mai dernier.

Danny St-Denis, 40 ans, aurait quitté son domicile le 3 mai et pourrait toujours se trouver sur le territoire de Laval, a informé le SPL par voie de communiqué, vendredi soir.

Son état de santé inquiète ses proches et les autorités, puisque l’homme doit prendre une médication qu’il n’a pas avec lui.

M. St-Denis est blanc et parle français. Il mesure 1,85 mètres (6 pieds 1 pouce) et pèse 80 kg (176 livres). Il a les cheveux et les yeux bruns, et portait un pantalon gris et un chandail noir au moment de sa disparition.