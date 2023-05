Le tunnel La Fontaine fermé dans la nuit de vendredi à samedi

Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera fermé durant la nuit de vendredi à samedi, selon Mobilité Montréal qui annonce de nouvelles entraves sur le réseau autoroutier pour la fin de semaine.

L’autoroute 25 sera donc fermée dans les deux directions de vendredi 23 h à samedi 8 h, entre les sorties 4 et la rue de l’Île-Charron et entre la sortie 90 et la rue Notre-Dame Est.

L’avenue Souligny Est sera fermée complètement fermée, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, de vendredi 22 h 30 et lundi 5 h.

Dans l’échangeur Saint-Pierre, on prévoit la fermeture de la bretelle menant de la route 138 en direction est à l’autoroute 20 en direction ouest, et ce, de samedi minuit à dimanche 23 h 30.

L’autoroute 40 en direction est sera fermée complètement entre la sortie 65 et l’échangeur des Laurentides, de vendredi 22 h 30 à samedi 7 h.

À Pointe-Claire, Mobilité Montréal prévoit la fermeture de la sortie 53 sur l’autoroute 20 en direction ouest, de vendredi 23 h à lundi 5 h.

Par ailleurs, le pont Laviolette, entre Trois-Rivières et Bécancour, sera fermé partiellement, à raison de 2 voies sur 4, de vendredi 20 h à lundi 6 h 30.