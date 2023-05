8 arrestations et deux armes à feu saisies à Montréal

Des patrouilleurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont saisi deux armes à feu illégales et arrêté huit personnes lors d’interventions distinctes menées jeudi soir et au cours de la nuit dans les secteurs d’Outremont et d’Ahuntsic-Cartierville, à Montréal

Jeudi soir, vers 22 h, un citoyen a signalé au 911 avoir aperçu trois individus en possession d’une arme à feu, stationnés dans une berline noire devant un immeuble d’habitation d’Ahuntsic-Cartierville.

Trois hommes âgés respectivement de 15, 18 et 26 ans ont été arrêtés, et un pistolet chargé a été retrouvé dans le véhicule.

L’un des suspects appréhendés avait déjà été arrêté dans le passé avec une arme à feu.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 1 h 30, un autre citoyen a signalé au 911 qu’un groupe d’individus avait défoncé la porte d’entrée principale de l’immeuble où il résidait à Outremont. Les suspects ont fui les lieux à bord d’une voiture avant d’être entrés dans l’appartement.

Le véhicule a finalement été interceptés et ses cinq occupants ont été arrêtés, soit quatre hommes et une femme, âgés entre 19 et 21 ans.

Après la fouille, les policiers ont découvert une arme de poing chargée sur l’un des suspects. Un autre membre du groupe était quant à lui en possession d’un marteau.

Une enquête est en cours afin d’éclaircir les circonstances de cet événement.