Mélanie Joly ne mâche pas ses mots pour s’attaquer au chef conservateur, Pierre Poilievre. En entrevue à l’émission «Le Bilan», la ministre des Affaires étrangères a dressé un lien étroit entre M. Poilievre et la droite radicale.

«Il travaille main dans la main avec les complotistes et certainement avec tous ceux qui nient les changements climatiques et qui sont anti-femmes», a déclaré Mme Joly.

Selon elle, Pierre Poilievre a remporté la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada en misant sur les électeurs faisant partie de cette droite radicale.

«Pour lui, c’est important qu’il ait gagné les votes de Maxime Bernier et du Parti populaire du Canada, pour être en mesure de gagner certains comtés», soutient Mélanie Joly.

Cette dernière est d’avis que le chef conservateur, contrairement à ses prédécesseurs, ne se positionnera pas davantage au centre s’il devient un jour premier ministre du Canada.

«Il ne changera pas. Il va continuer d’agir de façon à soutenir ces groupes-là [...] et au même moment, il s’inspire beaucoup de ce qu’on voit de la part des républicains extrêmes aux États-Unis», martèle la ministre libérale.

Mélanie Joly va même jusqu'à comparer la rhétorique de Pierre Poilievre à celle de Donald Trump et Ron DeSantis. «Plus on apprend à le connaître, moins on l’aime» , affirme-t-elle.

Les Libéraux «woke» ou progressistes?

Accusé d'être trop «woke» par son adversaire, Justin Trudeau a répliqué à Pierre Poilievre en l'invitant à se réveiller, jeudi.

De son côté, Mélanie Joly semble préférer le terme «progressiste» à l'étiquette «woke.»

«On assume le fait d’être progressistes, ça, c’est clair. On a gagné en 2015 parce qu’on était progressiste, on a gagné en 2019 parce qu’on était progressiste et on a gagné en 2021 parce qu’on était progressiste» , soutient la ministre des Affaires étrangères.

Mme Joly estime que la protection de l'environnement et le contrôle des armes à feu font partie des enjeux qui préoccupent le plus les électeurs.