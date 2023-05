Poignardée 15 fois, elle échappe à son agresseur avant de succomber à ses blessures

Des détails troublants ont émergé à la suite du décès de Lauren Heike, une esthéticienne de l’Arizona retrouvée morte après être partie en randonnée, rapportent plusieurs médias américains.

La police de Phoenix a affirmé que la jeune femme de 29 ans avait été poignardée à 15 reprises au dos et à la poitrine par son assaillant. Lauren Heike aurait néanmoins réussi à fuir son agresseur avant de s’effondrer un peu plus loin et succomber à ses blessures.

Les autorités croient qu’elle aurait passé par-dessus ou à travers une clôture de fil barbelé alors qu’elle était poursuivie par son assaillant.

Zion William Teasley, un homme de 22 ans, a été arrêté et accusé du meurtre de la jeune femme. La victime ne connaîtrait pas son présumé meurtrier.

L’accusé aurait été filmé le jour du meurtre alors qu’il suivait Lauren Heike. Une caméra de surveillance a également capté le jeune homme alors qu’il est revenu près de l’endroit où la dépouille de la victime a été retrouvée.

Son ADN a été retrouvée sur un soulier que la jeune femme a perdu lorsqu’elle tentait de fuir.

Zion William Teasley avait été libéré de prison en novembre dernier; il avait écopé d’une peine de trois ans d’incarcération après avoir plaidé coupable à des accusations de vol avec une arme létale, conduite désordonnée et cambriolage en juin 2020.

S’il est reconnu coupable, l’accusé pourrait écoper de la peine de mort.