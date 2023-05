Publications controversées: un leader du Syndicat des cols bleus déjà dans l'embarras

TVA Nouvelles a appris que le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) dénonce vivement l’un des vice-présidents du Syndicat des cols bleus de la Ville de Montréal.

Ça concerne des publications sur les réseaux sociaux à connotation raciste relayées par Gaétan Archambault.

Hier, les cols bleus de la Ville de Montréal ont voté pour élire un nouvel exécutif syndical et le vice-président, relation de travail, Gaétan Archambault, se retrouve déjà dans de beaux draps en raison d’une série de publications controversées qu’il a relayées sur les réseaux sociaux.

Certaines publications que TVA Nouvelles a obtenues datent de 2019, les autres, c’était l’an dernier en 2022.

Une publication relayée par le vice-président des cols bleus dénonce «l’islamisation» de l’école de gestion de niveau universitaire HEC Montréal.

«Que l’école de commerce international HEC déroule le tapis à l’islam intégriste», pouvait-on lire sur la publication à connotation raciste.

TVA NOUVELLES

D’autres publications embarrassantes

Une autre image relayée par Archambault illustre Blanche Neige et les Sept Nains, où on peut lire les propos suivants : «non racisée neige et les sept seniors non binaires à croissance négative» – suivi de ‘Woke Disney’ et non de ‘Walt Disney’.

TVA NOUVELLES

Une autre publication commente un article sur le trafic humain en Afghanistan : «c’est eux qui immigrent chez nous, ils n’ont pas nos valeurs et ne veulent pas du français.»

TVA NOUVELLES

Archambault se défend

Rejoint par téléphone, le nouvel élu a réagi à la controverse.

«Pour le moment, tu vas comprendre que pour tout de suite, je n’ai pas de déclaration. Présentement, mon syndicat est en train de gérer la situation», exprime M. Archambault par voie téléphonique.

Il assure n’avoir aucun problème avec les personnes de confession musulmane.

Réaction du CNMC

Le Conseil national des musulmans canadiens a réagi, via son PDG, Stephen Brown.

«Ça envoie le message que peut-être, pour certains élus de la section locale, les enjeux de diversité ne sont pas pris au sérieux [...] Notre enjeu #1, c’est que les membres du 301 ne vivent pas de discrimination, qu’ils ne vivent pas d’islamophobie et que leurs plaintes soient prises au sérieux», dit-il.