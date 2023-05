Ses amis lui disent de rompre: elle fréquente un homme qui gagne dix fois moins d’argent

Une femme qui gagne dix fois plus d’argent que sa fréquentation se heurte aux stéréotypes sociaux, alors que ses amis l’encouragent à rompre sa relation.

Désemparée, la femme s’est rendue de façon anonyme sur le forum parental britannique Mumsnet afin d’obtenir des conseils, rapporte le Daily Mail.

C’est là qu’elle a expliqué sa situation, avançant notamment que cette différence salariale ne la dérangeait pas, mais qu’elle craignait des «problèmes logistiques» dans le futur.

«Je viens de commencer à sortir avec un homme et il s'avère que je gagne 10 fois plus que lui. Je dois d'abord dire qu'en théorie, cela ne me dérange absolument pas. Je suis issue de la classe ouvrière», a-t-il écrit.

«Je suis divorcée depuis dix ans et tous les hommes que j'ai fréquentés gagnaient moins que moi et cela n'a jamais vraiment été un problème. Cependant, c'est la première fois que l'écart est aussi important», a-t-elle ajouté.

La femme indique par ailleurs que sa fréquentation est un peu vieux jeu et qu’il insiste «toujours pour tout payer» lorsqu’ils sortent ensemble.

Or, voilà, quelques-uns de ses amis ont «insisté sur le fait que cela ne pourrait jamais fonctionner», a écrit la femme.

«J'ai un très bon style de vie et, bien que je n'aime pas les grandes marques ou les restaurants chics, j'aime voyager dans de beaux endroits ou pouvoir profiter de certaines choses qu'un salaire plus élevé permet, comme pouvoir prendre un taxi pour rentrer à la maison plutôt que de prendre les transports en commun, ce genre de choses», détaille-t-elle.

La femme se sent ainsi coupable lorsque sa fréquentation insiste pour payer, puisque cela représente une charge financière bien plus importante pour lui.

«Je ne sais pas quoi faire», écrit-elle en conclusion de son message.

Un première personne a répondu: «L'argent n'est que de l'argent. Si vous l'aimez pour qui il est, c'est ce qui compte, n'est-ce pas?»

Mais une seconde ne partageait pas cette opinion.

«Peut-être que mon opinion est faussée par une vie de relations avec des hommes qui gagnent peu, qui ont peu d'ambition et qui semblaient charmants au départ, mais qui finissent par m'essorer financièrement. Il est peut-être charmant. Mais fais attention!, a-t-elle écrit.