Tournoi de volleyball: plus de 3000 joueurs débarquent à Sept-Îles

Plus de 3000 joueurs ont débarqué à Sept-Îles jeudi pour prendre part à la 42e édition du plus grand tournoi de volleyball au Québec, attendue depuis maintenant trois ans.

«Je participe depuis l’âge du secondaire à ce tournoi-là. C’est toujours le fun parce que c’est vraiment rassembleur, c’est un événement que chaque année tout le monde attend», a lancé Audrey Migneault, une joueuse rencontré lors de l'accueil des capitaines des équipes jeudi soir.

Si la pandémie a causé l’annulation des trois éditions précédentes du tournoi Orange-Alouette, les deux présidents d’honneur, qui avait été choisi pour 2020, ont été patients.

Pendant les trois années de pause, le président Jeannot Vich a maintenu la mobilisation de son comité organisateur. Les commanditaires sont de retour, et les bénévoles aussi, même si leur recrutement a représenté un défi supplémentaire cette année.

«Bien sûr que les gens après trois ans, il faut aller les chercher. Il faut encore les motiver», a indiqué le président.

Les incertitudes et problèmes liés au transport d’équipes de l’extérieur de Sept-Îles, que ce soit en voiture, en train ou par bateau, ont aussi entraîné des modifications à l’horaire à la toute dernière minute.

«Trouver des solutions, depuis deux ou trois jours, c'est ce qu'on fait», a-t-il poursuivi.

Avec 900 matchs à disputer et des problèmes d’horaire à gérer, le comité de la compilation a une responsabilité importante pour assurer le bon déroulement du tournoi.

La mise en place d’une plateforme virtuelle a grandement facilité cette gestion.

«V'la une vingtaine d'années, quand j'ai commencé, on y allait à la main et ​à la feuille Excel pour calculer, a commenté le responsable de la compilation, Éric Sénéchal. Mais maintenant, on est rendu avec un système où chaque arbitre entre, à la fin du match, les pointages dans son cellulaire.»

Si le tournoi Orange-Alouette est d’abord et avant tout destiné aux adultes avec ses 379 équipes inscrites, les jeunes ont aussi leur place. Pas moins de 53 équipes auront l’occasion de participer au «mini-volleyball», un volet spécial du tournoi qui fait vibrer leur ville à chaque printemps.

«Il y a une grosse implication de toute l’organisation pour amener les jeunes à participer au volleyball, les mettre dans le bain tout de suite», a détaillé le co-président d'honneur du tournoi, Yves Boily.