Trafic de mineurs: un milliardaire rachète les îles de Jeffrey Epstein pour 60M$ US

Un milliardaire américain, qui a mis la main sur les deux îles du pédophile Jeffrey Epstein, où se serait déroulé le trafic sexuel de jeunes filles mineures, souhaite désormais reconvertir le lieu en complexe de luxe.

«Je suis fier d'habiter les îles Vierges américaines depuis plus d'une décennie et je suis extrêmement heureux de pouvoir faire de la région une destination de classe mondiale digne de sa grâce et de sa beauté naturelles», a indiqué Stephen Deckoff dans un communiqué envoyé au Financial Times jeudi.

Le milliardaire de 57 ans, fondateur de la firme Black Diamond Capital Management, aurait ainsi racheté les îles Great Saint-James et Little Saint-James, connues pour avoir hébergé les crimes sexuels allégués du pédophile Jeffrey Epstein, pour la somme totale de 60 millions $ US, soit plus de 80 millions $ CA, a rapporté le média américain.

Ce dernier prévoirait reconvertir le lieu souillé, connu sous le nom de «l’Île du pédophile», en complexe de luxe à 25 chambres, et ce, dès 2025.

Mais s’il n’a pas abordé la question des crimes qui auraient été commis sur les îles, l’homme d’affaires n’a pas non plus indiqué comment il prévoit attirer des touristes sur le lieu où Epstein aurait abusé sexuellement de jeunes filles mineures, a mentionné le média américain.

Les îles avaient été mise en vente en 2021, soit trois ans après que Jeffrey Epstein se soit suicidé dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center en attendant son procès, pour la somme initiale de 125 millions $ US, avant d’être baissé à 55 millions $ US chacune en 2022.

Elles ont finalement été vendues à 60M$ US au total. Une partie des fonds ramassés doit être notamment utilisée pour régler les poursuites et indemniser les victimes.